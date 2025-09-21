В парке «Крылатские холмы» завершили первый этап благоустройства

В столичном парке "Крылатские холмы", расположенном на западе Москвы, подошел к концу первый этап благоустройства. В празднике, посвященном открытию рекреационной зоны парка, приняли участие более 2 тыс. гостей всех возрастов.

В специально сооруженных зонах на протяжении всего дня 20 сентября проходили различные активности – спортивные, интеллектуальные, развлекательные. Так, в зоне для настольных игр все желающие могли сыграть в шахматы. Для детей каждый час проводились увлекательные экскурсии с лупами и карточками наблюдений, где они изучали флору и фауну и задавали вопросы экспертам.

Для любителей более спокойного времяпрепровождения на специальной площадке парка проводились занятия по йоге, а творческие натуры могли смастерить кормушки для птиц и "отели" для насекомых.



На воркаут-площадке с 14:00 прошла мощная тренировка с участниками третьего сезона шоу "Титаны" и "битва подтягиваний", главным судьей которого выступил Баатар Басхамджиев – рекордсмен мира по подтягиваниям с дополнительным весом и полуфиналист шоу "Суперниндзя" на СТС.

Знаковым событием стала торжественная высадка 45 черешчатых дубов, посвященная 45-летию Олимпиады-80. Вместе с местными жителями в создании символичной "Дубравы велосипедных звёзд" приняли участие Юрий Алексеевич Каширин – велогонщик, олимпийский чемпион XXII Олимпиады 1980 года в Москве, двукратный чемпион мира, Вячеслав Владимирович Екимов – трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Светлана Анатольевна Самохвалова – велогонщица, двукратная чемпионка мира.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как преображаются "Крылатские холмы". Работы в парке начали еще в прошлом году. Специалисты заменили в общей сложности 88,7 тысячи квадратных метров покрытия и восстановили сложнейший рельеф парка.



Особое внимание уделили зонам отдыха. Разбили почти 1,4 тысячи квадратных метров цветников, восстановили и уложили более 20 тысяч квадратных метров плодородного слоя, сделали настилы с дорожками, покрытыми гранитным отсевом. Помимо этого, оборудовали детские и спортивные площадки, зону для настольных игр. Все дорожки и покрытия выполнены из экологичных водопроницаемых материалов, на детских и спортивных площадках сделано покрытие из древесной коры, что помогает снизить нагрузку на природную территорию.

Ожидается, что обновленный парк "Крылатские холмы" станет популярным местом не только среди тысяч спортсменов, но и всех жителей и гостей столицы.