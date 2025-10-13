Горный Алтай прекрасен в межсезонье: проверено журналистами

За пять дней можно совершить насыщенный тур по Республике Алтай, совмещая созерцание удивительных природных красот, посещение памятников истории, вкусную еду и комфортный отдых

Республика Алтай (РА) у большинства любителей активного отдыха ассоциируется с двумя сезонами: зимой, когда сюда приезжают на горнолыжный курорт в Манжерок, и летом, когда на местных реках организуют сплавы разного уровня сложности. Однако Горный Алтай прекрасно подходит и для людей, далеких от спорта, более того – он великолепен в межсезонье. Богатая история, сохранившиеся с незапамятных времен традиции, вкусная национальная кухня, уникальная природа, кристально чистый воздух – все это доступно путешественникам в любое время года. Причем сегодня туристический сервис развивается здесь не по дням, а по часам – в этом убедились журналисты из разных регионов России, которых пригласили в Республику Алтай, чтобы показать – эта местность просто создана для ярких впечатлений и полной перезагрузки независимо от сезона.

Пресс-тур, который прошел в самый разгар осени, с 30 сентября по 5 октября, был организован Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития региона и АНО "Национальные приоритеты". Как пояснила первый замминистра экономического развития РА Ольга Филипенкова, главной целью данного совместного проекта является создание турпродукта, способного привлечь в республику самых разных, в том числе весьма взыскательных гостей.

"Мы стремимся к тому, чтобы Республика Алтай стала привлекательной для посещения не только в пиковые сезоны, но и весь год. Круглогодичная работа туристической отрасли – залог развития бизнеса и региона в целом", – уверена Филипенкова.

В целом туристско-рекреационный потенциал Республики Алтай трудно переоценить. Здесь находятся пять объектов, занесенных в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, здесь нет производств, отравляющих воздух, и здесь живут люди, готовые раскрыть Алтай с самой лучшей стороны. Некоторые, кстати, начали свое дело благодаря поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и теперь развиваются дальше, открывая новые точки размещения, питания, разнообразные сервисы и рабочие места.

"Такие национальные проекты, как "Туризм и гостеприимство", создают синергию, стимулируя сельское хозяйство и креативные индустрии. В экосистеме новых маршрутов, событий и услуг местные производители находят ресурс для продвижения экологически чистых продуктов и творческих проектов",

– оценил вклад туристической отрасли в повышение благополучия региона председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Поскольку сегодня в России уделяется особое внимание развитию автомобильного туризма как наиболее удобного и финансово оптимального для семейного отдыха и отпуска в компании друзей, журналистов отправили "обкатывать" автомаршрут "Открой свой Алтай: путешествие мечты". Он разработан и размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.рф в разделе "Межсезонье". Стартовать предлагается из Горно-Алтайска по Чуйскому тракту, чтобы за три дня проехать через Семинский перевал, Онгудай, место слияния рек Чуя и Катунь, добраться до Чаган-Узуна, а затем либо вернуться прежней дорогой, либо свернуть в районе Акташа и побывать на Телецком озере.

"Автотуры – очень перспективное направление туризма сегодня, – говорит координатор пресс-тура, генеральный директор туроператора "Душа Алтая" Дмитрий Родионов. – Ведь путешествие на автомобиле – это свобода. Ты выбираешь направление, в котором ехать, темп передвижения, локации. Ты всегда можешь позволить себе остановиться, расширить программу, узнать – а что же скрывается за тем перевалом".

Если брать конкретно Чуйский тракт в Республике Алтай, то он асфальтирован, поэтому ехать по нему, любуясь окрестностями, можно на любом автомобиле. Однако если хочется свернуть в сторону, например, забраться на Марсовые горы в Кызыл-Чине, то тут нужна техника повышенной проходимости. В частности, для организации пресс-тура транспорт предоставила компания "Автопилот" – ее внедорожники и водители отлично справились с задачей, доставив журналистов и на "Марс", и через заснеженный Семинский перевал, и на берег Катуни возле села Инегень.

Еще одно преимущество путешествия на автомобиле в том, что в салоне всегда можно оставить лишние вещи. Это важно, когда отправляешься в путь по Республике Алтай в межсезонье, поскольку за один световой день ты можешь оказаться буквально в разных климатических поясах. Туман в Горно-Алтайске сменяет дождь у острова Патмос, ласковое солнце в долине реки Каракол оборачивается снегом в Акташе. И горы вокруг тоже меняются: то они золотые от осенней листвы, то суровые каменные, почти черные, то покрыты зеленью сосен и елей, то искрят кристальной снежной белизной.

"Осенью и весной у нас много красивых локаций, которые смотрятся даже интереснее, чем летом. Именно в межсезонье можно понять, какой Алтай разный. Где-то зимняя сказка, которая вас просто поглощает. Но вы не успеваете замерзнуть, как вас окружает яркий осенний пейзаж. Двигаетесь дальше – и вдруг попадаете в лето, когда вокруг тепло и солнечно. Наша задача – рассказать об этом туристам и подготовить инфраструктуру для комфортных путешествий",

– отметила глава пресс-службы председателя правительства РА Екатерина Каледа. В частности, с этой целью в республике создали официальный туристический портал "Алтай" – это такой единый агрегатор, где собраны все проверенные места размещения и питания, маршруты к достопримечательностям, аттестованные туроператоры, прочие важные сервисы.

Действительно, спустя пять дней пути, погрузившись в традиции и быт местного населения, посетив загадочные красные марсианские холмы и бирюзовое гейзерное озеро, встретив яков и маралов, прикоснувшись к древним наскальным рисункам – петроглифам, окунувшись в холодные воды горной реки после жаркой ароматной бани, ощутив мощь величественных снежных горных вершин и увидев просторы горных равнин, можно констатировать – осенний Горный Алтай прекрасен, разнообразен, интересен и уникален. Не удивительно, что многие, попав на Алтай, обретают здесь место силы.

О том, что увидели журналисты в Республике Алтай и как складывалось их путешествие по горам, степям и рекам в середине осени, расскажем в следующем материале.