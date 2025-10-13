Горный Алтай прекрасен в межсезонье: проверено журналистами

Горный Алтай прекрасен в межсезонье: проверено журналистами
Фото: Юлия Першина
За пять дней можно совершить насыщенный тур по Республике Алтай, совмещая созерцание удивительных природных красот, посещение памятников истории, вкусную еду и комфортный отдых

Республика Алтай (РА) у большинства любителей активного отдыха ассоциируется с двумя сезонами: зимой, когда сюда приезжают на горнолыжный курорт в Манжерок, и летом, когда на местных реках организуют сплавы разного уровня сложности. Однако Горный Алтай прекрасно подходит и для людей, далеких от спорта, более того – он великолепен в межсезонье. Богатая история, сохранившиеся с незапамятных времен традиции, вкусная национальная кухня, уникальная природа, кристально чистый воздух – все это доступно путешественникам в любое время года. Причем сегодня туристический сервис развивается здесь не по дням, а по часам – в этом убедились журналисты из разных регионов России, которых пригласили в Республику Алтай, чтобы показать – эта местность просто создана для ярких впечатлений и полной перезагрузки независимо от сезона.

Фото: Утро.ру

Пресс-тур, который прошел в самый разгар осени, с 30 сентября по 5 октября, был организован Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития региона и АНО "Национальные приоритеты". Как пояснила первый замминистра экономического развития РА Ольга Филипенкова, главной целью данного совместного проекта является создание турпродукта, способного привлечь в республику самых разных, в том числе весьма взыскательных гостей.

"Мы стремимся к тому, чтобы Республика Алтай стала привлекательной для посещения не только в пиковые сезоны, но и весь год. Круглогодичная работа туристической отрасли – залог развития бизнеса и региона в целом", – уверена Филипенкова.

В целом туристско-рекреационный потенциал Республики Алтай трудно переоценить. Здесь находятся пять объектов, занесенных в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, здесь нет производств, отравляющих воздух, и здесь живут люди, готовые раскрыть Алтай с самой лучшей стороны. Некоторые, кстати, начали свое дело благодаря поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и теперь развиваются дальше, открывая новые точки размещения, питания, разнообразные сервисы и рабочие места.

"Такие национальные проекты, как "Туризм и гостеприимство", создают синергию, стимулируя сельское хозяйство и креативные индустрии. В экосистеме новых маршрутов, событий и услуг местные производители находят ресурс для продвижения экологически чистых продуктов и творческих проектов",

– оценил вклад туристической отрасли в повышение благополучия региона председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Фото: Юлия Першина

Поскольку сегодня в России уделяется особое внимание развитию автомобильного туризма как наиболее удобного и финансово оптимального для семейного отдыха и отпуска в компании друзей, журналистов отправили "обкатывать" автомаршрут "Открой свой Алтай: путешествие мечты". Он разработан и размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.рф в разделе "Межсезонье". Стартовать предлагается из Горно-Алтайска по Чуйскому тракту, чтобы за три дня проехать через Семинский перевал, Онгудай, место слияния рек Чуя и Катунь, добраться до Чаган-Узуна, а затем либо вернуться прежней дорогой, либо свернуть в районе Акташа и побывать на Телецком озере.  

"Автотуры – очень перспективное направление туризма сегодня, – говорит координатор пресс-тура, генеральный директор туроператора "Душа Алтая" Дмитрий Родионов. – Ведь путешествие на автомобиле – это свобода. Ты выбираешь направление, в котором ехать, темп передвижения, локации. Ты всегда можешь позволить себе остановиться, расширить программу, узнать – а что же скрывается за тем перевалом".

Если брать конкретно Чуйский тракт в Республике Алтай, то он асфальтирован, поэтому ехать по нему, любуясь окрестностями, можно на любом автомобиле. Однако если хочется свернуть в сторону, например, забраться на Марсовые горы в Кызыл-Чине, то тут нужна техника повышенной проходимости. В частности, для организации пресс-тура транспорт предоставила компания "Автопилот" – ее внедорожники и водители отлично справились с задачей, доставив журналистов и на "Марс", и через заснеженный Семинский перевал, и на берег Катуни возле села Инегень.

Фото: Утро.ру

Еще одно преимущество путешествия на автомобиле в том, что в салоне всегда можно оставить лишние вещи. Это важно, когда отправляешься в путь по Республике Алтай в межсезонье, поскольку за один световой день ты можешь оказаться буквально в разных климатических поясах. Туман в Горно-Алтайске сменяет дождь у острова Патмос, ласковое солнце в долине реки Каракол оборачивается снегом в Акташе. И горы вокруг тоже меняются: то они золотые от осенней листвы, то суровые каменные, почти черные, то покрыты зеленью сосен и елей, то искрят кристальной снежной белизной.

"Осенью и весной у нас много красивых локаций, которые смотрятся даже интереснее, чем летом. Именно в межсезонье можно понять, какой Алтай разный. Где-то зимняя сказка, которая вас просто поглощает. Но вы не успеваете замерзнуть, как вас окружает яркий осенний пейзаж. Двигаетесь дальше – и вдруг попадаете в лето, когда вокруг тепло и солнечно. Наша задача – рассказать об этом туристам и подготовить инфраструктуру для комфортных путешествий",

– отметила глава пресс-службы председателя правительства РА Екатерина Каледа. В частности, с этой целью в республике создали официальный туристический портал "Алтай" – это такой единый агрегатор, где собраны все проверенные места размещения и питания, маршруты к достопримечательностям, аттестованные туроператоры, прочие важные сервисы.

Фото: Утро.ру

Действительно, спустя пять дней пути, погрузившись в традиции и быт местного населения, посетив загадочные красные марсианские холмы и бирюзовое гейзерное озеро, встретив яков и маралов, прикоснувшись к древним наскальным рисункам – петроглифам, окунувшись в холодные воды горной реки после жаркой ароматной бани, ощутив мощь величественных снежных горных вершин и увидев просторы горных равнин, можно констатировать – осенний Горный Алтай прекрасен, разнообразен, интересен и уникален. Не удивительно, что многие, попав на Алтай, обретают здесь место силы.

О том, что увидели журналисты в Республике Алтай и как складывалось их путешествие по горам, степям и рекам в середине осени, расскажем в следующем материале. 

Секретная находка под землей: ВСУ прорыли туннель в зоне СВО

Находившиеся в нем люди были ликвидированы

Страны Балтии готовятся к эвакуации из-за нападения России

Переселить планируют несколько миллионов человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей