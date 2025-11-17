Проект "Перезвони сам": как действовать, если обманули мошенники

Конструктор подскажет, как обезопасить себя и минимизировать негативные последствия в каждом конкретном случае

В новостных каналах в последнее время часто можно прочитать печальные сообщения о том, как россияне разного возраста и профессий становятся жертвами мошенников. Проект "Перезвони сам" столичного Департамента информационных технологий помогает не только минимизировать негативные последствия, но и подскажет, как защитить себя от обманщиков.

На сайте проекта можно быстро найти ответы на самые важные вопросы: куда звонить, если стали жертвой мошенников? как распознать мошенников по первым же фразам? как от них защититься?

Сейчас на сайте появился новый раздел, который поможет "подстелить соломку". Конструктор под названием "Что делать, если обманули мошенники?" позволяет смоделировать различные реальные ситуации и варианты выхода из них без потерь.

Например, пользователю звонит якобы сотрудник банка, приходит письмо с прикрепленным файлом, поступает СМС от знакомого с просьбой перевести денег – для каждого случая разработан алгоритм правильных действий, которые помогут проверить безопасность информации и не стать жертвой мошеннических схем.

Более того, посетители сайта теперь могут делиться конкретными инструкциями с друзьями и родственниками, чтобы защитить их от действий хакеров. А если человек столкнулся с ситуацией, к которой не нашлось подходящей инструкции, он может подробно описать ее на сайте: специалисты разберутся и напишут рекомендации.