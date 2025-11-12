Началось тестирование новой версии цифрового ассистента "Москва"

Курс рубля
На портале mos.ru представили новую версию цифрового ассистента "Москва". Сейчас разработка проходит тестирование, присоединиться к которому 12 ноября могут жители города.
Как рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов, цифровой ассистент “Москва” в перспективе должен стать полноценным помощником москвичей в повседневной жизни. Поэтому его функции постоянно расширяются.
"Сейчас он умеет принимать показания счетчиков воды и электричества, отображать расписание уроков ребенка в школе, а также предоставлять документы жилищного учета и принимать заявки на вывоз ненужных вещей. (…) Помимо этого, он умеет отвечать на распространенные вопросы о жизни в городе и столичных услугах", – рассказал Фролов.
Использование искусственного интеллекта во всех сферах жизни города ведется по поручению мэра Сергея Собянина. По оценке большинства столичных ИТ-специалистов, в обозримом будущем многие рутинные задачи будут автоматизированы за счет внедрения ИИ. В том числе развитие цифрового ассистента "Москва" позволит горожанам делегировать городскому ИИ-помощнику как можно больше повседневных дел.
Посмотреть, на что способен цифровой ассистент "Москва" последней версии, можно прямо сейчас. Для этого нужно авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке. Доступ к тестовой версии ассистента будет открыт в течение суток.
