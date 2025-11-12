Началось тестирование новой версии цифрового ассистента "Москва"

Началось тестирование новой версии цифрового ассистента "Москва"
Фото: freepik
Виртуальный помощник стал быстрее и точнее отвечать на вопросы горожан

На портале mos.ru представили новую версию цифрового ассистента "Москва". Сейчас разработка проходит тестирование, присоединиться к которому 12 ноября могут жители города.

Как рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов, цифровой ассистент “Москва” в перспективе должен стать полноценным помощником москвичей в повседневной жизни. Поэтому его функции постоянно расширяются.

"Сейчас он умеет принимать показания счетчиков воды и электричества, отображать расписание уроков ребенка в школе, а также предоставлять документы жилищного учета и принимать заявки на вывоз ненужных вещей. (…) Помимо этого, он умеет отвечать на распространенные вопросы о жизни в городе и столичных услугах", – рассказал Фролов.

Использование искусственного интеллекта во всех сферах жизни города ведется по поручению мэра Сергея Собянина. По оценке большинства столичных ИТ-специалистов, в обозримом будущем многие рутинные задачи будут автоматизированы за счет внедрения ИИ. В том числе развитие цифрового ассистента "Москва" позволит горожанам делегировать городскому ИИ-помощнику как можно больше повседневных дел.

Посмотреть, на что способен цифровой ассистент "Москва" последней версии, можно прямо сейчас. Для этого нужно авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке. Доступ к тестовой версии ассистента будет открыт в течение суток.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Не переживет мир": опубликован новый план Киева в зоне СВО

Киевский режим оказался под давлением

Крупный финский политик бросился в ноги России

Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей