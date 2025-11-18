Промышленники Подмосковья получили более 1,2 млрд рублей в виде льготных займов

Промышленники Подмосковья получили более 1,2 млрд рублей в виде льготных займов
Фото: пресс-служба Мининвеста Подмосковья
Деньги выделены на финансирование 18 инвестиционных проектов

Предприятия Подмосковья получили с начала года свыше 1,2 млрд рублей в виде льготного займа, средства выделил Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщила зампредседателя правительства региона - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Как уточнила Зиновьева, средства выделены на финансирование 18 инвестпроектов, общий объем вложений превышает 3,9 млрд рублей.

В Мининвесте отметили, что оказывают поддержку промышленности в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Реализация проектов позволит обеспечить в регионе свыше 430 новых рабочих мест. Среди предприятий – производитель продукции из картона "Харменс Молоково", который направит более 46 млн рублей на модернизацию производства для увеличения выпуска с 27 до 30 млн штук ежегодно.

Фонд предоставляет займы по ставке от 0,5% до 5% годовых сроком до семи лет. Региональным промышленникам также доступно финансирование через федеральный фонд по ставкам 3% и 5% годовых.

Ранее Серпуховский лифтостроительный завод начал испытания кабины скоростного лифта, который может передвигаться со скоростью до 6 м/с. Предприятие перешло к завершению четвертого этапа НИОКР, проект реализуется в рамках соглашения о научно-исследовательских работах с Минпромторгом.

