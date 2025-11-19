19 проектов Экологического акселератора получили гранты

Команды из 14 регионов смогли заручиться финансовой поддержкой на развитие собственных инициатив

На московской площадке "Атомстройэкспорта" представили проекты второго цикла Экологического акселератора. В его рамках приняли участие команды, которые инициировали озеленение городов, восстановление природных зон, проекты экотуризма и иные направления.

Участники прошли образовательную программу, заметно продвинувшись в реализации проектов после четырех месяцев работы. Гранты на развитие своих инициатив выиграли команды из 14 регионов.

Так, в Снежинске (Челябинская область) стартовал проект "ЭкорибФерма: устойчивое выращивание грибов". Команда успела собрать первый урожай вешенок. Грибы выращивают на органических субстратах по принципу замкнутого цикла. Это снижает количество отходов и позволяет сэкономить на энергоресурсах.

А команда из Заречного Пензенской области представила проект "Экомарафон "Добрые вещи". Он нацелен на оказание помощи людям из социально уязвимых групп, для которых покупка одежды затруднительна ввиду ограниченного дохода.

Лидер проекта Надежда Волкова пояснила, что благодаря акселератору команда смогла подобрать помещение и найти партнеров, оптимизировать логистику и выйти на самоокупаемость. Ежегодно планируемый прием – до 30 тонн одежды, которая будет направляться нуждающимся.

Гендиректор АНО "Энергия развития" Ольга Шкабардня указала, что второй сезон экологического акселератора подтвердил высокий интерес к экологическим инициативам. На конкурс поступило более 230 заявок.

"Экологическое предпринимательство – это важный инструмент для развития экологической культуры и развития экономики города", – отметила Шкабардня.

Программа "Росатома" по развитию бизнес-идей в сфере экологии нацелена на оказание поддержки экологических инициатив в городах расположения предприятий госкорпорации и включает два направления: "Новый бизнес", который посвящен запускам проектов с нуля, и "Бизнес-рост" – масштабирование и экологизация действующих компаний.

Второй сезон Экологического акселератора стартовал 15 апреля. Заявлено 238 проектов. В полуфинал были отобраны 73 инициативы.

Участвовать в проекте могли команды со всей страны при условии реализации инициатив в 18 пилотных городах из 14 регионов.

Первый сезон состоялся в 2024 году. Было подано более 100 заявок из шести регионов РФ. Отбор в акселерационную программу прошли 16 проектов. Все участники смогли успешно защитить проекты, получив по 500 тыс. рублей в виде грантов.