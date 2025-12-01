Новая эра обращения с опасными отходами: сенаторы держат вопрос на контроле

Новая эра обращения с опасными отходами: сенаторы держат вопрос на контроле
Фото: ФГУП «ФЭО»
Представители СФ РФ и профильных ведомств посетили современный объект по переработке отработанных токсичных материалов

Россия создает современную систему обращения с самыми опасными отходами — I и II классов. Чтобы оценить, как идет работа, парламентарии Комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию провели выездное заседание на одном из первых производств, запущенных "Росатомом" в опытно‑промышленную эксплуатацию.

Вместе с сенаторами объект посетили представители ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО), Минприроды РФ, Росприроднадзора и других профильных ведомств. Участники побывали в производственных цехах, включая корпус термического обезвреживания отходов. Им показали, как выстроена цепочка работы с опасными отходами, как действуют системы экологического контроля и обеспечиваются нормы промышленной и санитарно‑экологической безопасности.

"Таких высокотехнологичных производств в области утилизации опасных промышленных отходов в стране до сих пор не было. Мы строим их на отечественных технологиях, и они способны перерабатывать очень широкий спектр опасных отходов. Последовательная опытно‑промышленная эксплуатация позволяет нам детально отработать технологические процессы и обеспечить соответствие самым строгим требованиям безопасности",

– подчеркнул значимость проекта заместитель гендиректора "Росатома" по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

Председатель аграрного комитета Александр Двойных, со своей стороны, напомнил об указе президента страны о необходимости вовлекать опасные отходы в экономику замкнутого цикла, в том числе обеспечивая их безопасную утилизацию и качественное обезвреживание.

"В стране создается современная высокотехнологичная инфраструктура, и очень важно обеспечить ее эффективное использование. Наша задача — выстроить планомерное поступление отходов на создаваемые производственные мощности, чтобы гарантированно обеспечить безопасную переработку промышленных отходов", – отметил сенатор.

На заседании обсудили и новые законодательные инициативы. В частности, сейчас согласовывается законопроект, который закрепит за Федеральным экологическим оператором функции контроля данных, которые предприятия вносят в ФГИС ОПВК — информационную систему учета и контроля за обращением с отходами. В систему добавят аналитический модуль: он будет сверять сведения с другими госсистемами, формировать отчеты для управленческих решений и помогать Росприроднадзору планировать проверки.

Еще одно важное нововведение стартует 1 декабря: с этого дня Росприроднадзор будет проводить профилактические визиты на предприятия приоритетных отраслей, где образуются опасные отходы. Важно, что это не проверки, а профилактическая работа, которая позволит снизить контрольно – надзорную нагрузку на бизнес и при этом вернуть в легальный оборот отходы, которые пока не учитываются системой.

В итоге участники заседания сошлись во мнении, что только системная работа на законодательном, технологическом и правовом уровнях позволит создать прозрачную отрасль, где каждый элемент – от цифровой системы до производственных мощностей – будет работать на общую цель, а именно: безопасное обращение с отходами I и II классов.

Источник: АтомМедиа ✓ Надежный источник

