В Общественном штабе в декабре проведут четыре приема граждан по вопросам реновации

В декабре Общественный штаб по реновации проведет четыре встречи с участниками программы реновации. В ходе этих встреч у жителей столицы будет возможность получить индивидуальные консультации от представителей профильных ведомств.

"Программа реновации – один из самых масштабных социально значимых проектов столицы. Поэтому мы тщательно анализируем все обращения жителей и регулярно отвечаем на вопросы участников. 18 декабря на площадке Общественного штаба представители Департамента градостроительной политики проведут очередной прием. Участники смогут уточнить детали об этапах переселения и механизмах подбора стартовых площадок для программы реновации",

– рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Еще одна встреча с представителями департамента состоится 25 декабря. В ходе этой встречи москвичам, участвующим в программе реновации, расскажут о том, как проектируются новые жилые комплексы в районах со сложившейся городской инфраструктурой, добавил министр, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Помимо Департамента градостроительной политики, свои встречи проведут и представители других профильных ведомств. Так, 19 декабря на вопросы жителей ответит Департамент городского имущества города Москвы, а 23 декабря – Московский фонд реновации жилой застройки.

Все встречи пройдут по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Записаться на прием необходимо заранее по телефону горячей линии: +7 (495) 548-20-80.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации был создан по решению Общественной палаты города Москвы в мае 2017 года. Штаб предоставляет жителям столицы бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с программой реновации, содействует в решении сложных вопросов при участии органов исполнительной власти. За время его работы в штаб поступило более 233 тысяч обращений москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возведенные по программе реновации дома экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.