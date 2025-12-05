Самый древний монастырь, кулинарные открытия и полет на вертолете: за новыми впечатлениями едем в Торжок

Самый древний монастырь, кулинарные открытия и полет на вертолете: за новыми впечатлениями едем в Торжок
Фото: С.Скоробогатов
Когда до отпуска еще далеко, а сменить обстановку просто жизненно необходимо, мы открываем карту и смотрим, куда отправиться на выходные. Чтобы и недалеко, и сервис достойный, и развлечения на любой вкус. Тверская область – один из регионов, который первым приходит на ум жителям Центральной России независимо от времени года.

Расположенная между Москвой и Санкт-Петербургом Тверь с окрестностями издавна славится гостеприимством. Здесь часто бывали Пушкин и Ахматова, писали свои картины Левитан и Серов, отдыхали российские цари и советские генсеки. И самая первая православная обитель на Руси возникла тоже здесь – на тверской земле, возле Торжка. Основанный в 1038 году (то есть даже раньше, чем Киево-Печерская лавра) Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь действует и поныне. Он открыт для посещения, хотя объективно и требует серьезной реставрации.

Фото: С.Скоробогатов

Еще одно историческое наследие Торжка – пожарские котлеты. Знаменитое блюдо связано с именем Дарьи Пожарской, семья которой владела в городе гостиницей с трактиром. В старину котлетами называли обжаренный кусок мяса на кости, но это не каждому было по зубам, поэтому Дарья Евдокимовна придумала мясо мелко рубить, а потом порцию обваливать в сухарях. Сейчас в гостинице Пожарских, где останавливались Пушкин, Гоголь, Николай I, работает музей (ул. Дзержинского, 48) и проводятся творческие вечера. А научиться делать правильные пожарские котлеты можно в ресторане "Оникс" (ул. Медниковых, 4). Под руководством шеф-повара участники мастер-класса своими руками готовят фарш, лепят котлеты – и пока снимают фартуки и рассаживаются за столом, им уже несут попробовать то, что получилось после обжарки.

Фото: С.Скоробогатов

Известен Торжок и своими золотошвеями. Работа их кропотливая, требует не только таланта, но и терпения. Зато какая красота выходит из-под рук мастериц! Как развивался этот уникальный народный промысел, для кого вышивали золотной нитью в старину и какие заказы фабрика выполняет сегодня, расскажут в музее "Золотного шитья" (Калининское шоссе, 12). Здесь же можно самим научиться азам золотной вышивки на мастер-классе, оборудование для которого было закуплено благодаря грантовой поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Фото: С.Скоробогатов

А если в вашей компании есть люди, кого вышивка не прельщает, они наверняка с интересом проведут время тут же поблизости – в частном Музее вертолетов (Калининское ш., 8). Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-24 – настоящие "бывалые" винтокрылые машины здесь можно не только увидеть вблизи, но и потрогать, и даже залезть внутрь. Особая гордость музея – тренажер-симулятор, на котором пилоты отрабатывают навыки маневрирования. Посетителям, конечно, разрешение на управление вертолетом после одного такого урока не дадут, но получить представление о том, как совершать взлет, посадку и какие ощущения испытываешь в кабине на высоте 50 метров при резком развороте, вполне можно. 

Фото: С.Скоробогатов

Дополнит впечатления о Тверской земле визит на ферму. Например, возле деревни Шапкино Калининского района раскинулись "12 дубов" – так назвали свое хозяйство фермеры Борис и Залина Дубовы. Изначально это был просто дом с землей "для себя" – возможность убежать от городской суеты, приблизиться к природе. А потом куры, кролики, овцы, козы, телята, олени – новый мир так увлек владельцев, что они решили поделиться своим восторгом с окружающими. Сейчас в "12 дубах" проводятся экскурсии, а по выходным – фермерские бранчи, где все блюда, в том числе высокой молекулярной кухни, готовятся из местных продуктов.

Фото: С.Скоробогатов

О том, где еще стоит побывать в Тверской, расскажем в нашей следующей статье.

Материал создан по итогам пресс-тура, организованного Министерством экономического развития РФ, Министерством туризма Тверской области, АНО "Национальные приоритеты" при поддержке бренда LADA. А найти идеи для поездок по всей России, в том числе на автомобиле, поможет Национальный турпортал Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

