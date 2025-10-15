От уединенных домиков до шикарных отелей: гостеприимный Горный Алтай готов к любым запросам туристов

Фото: пресс-служба аэропорта Горно-Алтайск Фото: Наталья Волкова Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +4
Путешествие мечты по Республике Алтай сложится удачно в любое время года благодаря радушию и профессионализму людей, занятых в сфере гостеприимства в регионе

Стоит ли ехать в Республику Алтай в межсезонье, когда ни на лыжах не покатаешься, ни рафтинга нет, а погода довольно непредсказуема - искать ответ на этот вопрос отправилась группа журналистов, которых пригласила в гости администрация региона при поддержке Минэкономразвития РФ и АНО "Национальные приоритеты". Путешествовать решили на автомобилях, чтобы посмотреть как можно больше мест и объективно оценить ситуацию в осеннем Горном Алтае.

За основу был взят автомаршрут с отправлением из Горно-Алтайска "Открой свой Алтай: путешествие мечты" – его можно найти на национальном туристическом портале Путешествуем.рф. Гости из Новосибирска, Барнаула и даже Москвы и Краснодара могут добраться в столицу республики на своем автомобиле, но те, кто прилетает на самолете, первое, что видят, – новый терминал аэропорта для приема внутренних рейсов. Все чисто, современно, быстро. Причем это здание временное – рядом строится большой аэровокзальный комплекс, рассчитанный на пассажиропоток до 1000 человек в час. Планируется, что он начнет принимать рейсы, в том числе международных направлений, уже в 2028 году.

Фото: пресс-служба аэропорта Горно-Алтайск

По прибытии в республику стоит дать себе время выдохнуть и переключиться на алтайские ритмы. Подобрать место отдыха недалеко от Горно-Алтайска можно на любой вкус и кошелек. Одним из наиболее привлекательных вариантов является отель "Манжерок". Одноименный горнолыжный курорт сегодня считается лучшим в России, но по факту местная инфраструктура предлагает разнообразный досуг и в межсезонье. Тут проложены километры экотроп, есть родельбан, байк-парк с трассами для горных велосипедов, уникальный этнографический парк "Хранитель Большого Алтая", спа, банный комплекс, термальная зона с бассейнами и саунами восьми видов и прочее, и прочее.

Фото: Утро.ру

Но если хочется сразу максимально дистанцироваться от цивилизации, не забираясь при этом далеко в горы, то в 15-ти минутах от Манжерока есть отель Pinewood. Он открылся три года назад при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и насчитывал сначала 10 панорамных вилл среди вековых сосен. Сегодня отель предлагает для размещения уже 60 номеров разных категорий, но за счет интересного решения – стены домиков зеркальные, поэтому отражающиеся в них деревья создают иллюзию уединения в бору – наличие соседей практически не ощущается.

Фото: Утро.ру

А любителям шикарной жизни, особенно большим семьям или компаниям, прекрасно подойдет отель "Грушевый цвет". Его открытие состоялось совсем недавно – 1 августа 2025 года – в селе Чепош на берегу реки Катунь. Уединенный отдых в отдельно стоящих одно– и двухэтажных домах на фоне природных пейзажей Алтая организован с максимальным комфортом. Продумано все: ты можешь жить здесь как в апартаментах – наличие укомплектованной кухни, стиральной машины это позволяет, либо пользоваться гостиничными сервисами.

Фото: Утро.ру

Каждый из этих отелей привлекателен по-своему, везде хочется побыть подольше, дня три минимум, чтобы попробовать все предлагаемые развлечения, отдать должное мастерству шеф-поваров, пройтись по территории и окрестностям, полюбоваться вечером крупными звездами и просто "замедлиться".

Фото: Наталья Волкова

Само "Путешествие мечты" по Алтаю предполагает трехдневную поездку по Чуйскому тракту на юг в сторону Монголии. Когда-то именно здесь пролегал знаменитый Шелковый путь. Но там, где нашим предкам приходилось преодолевать горную местность пешком и на лошадях, мы сегодня можем с комфортом проехать на автомобиле. Даже если просто двигаться вперед по трассе, не сворачивая к природным и историческим достопримечательностям, неослабевающий восторг обеспечен.

Фото: Утро.ру

Каждый участок пути – разный и полный сюрпризов. Скалы то отступают за реку, то приближаются, нависая над дорогой. Яркие, освещенные солнцем и покрытые растительностью горы за поворотом оборачиваются величественными снежными вершинами. На полях можно встретить шустрых диких маралов, ровесников динозавров – величественных яков – и тут же оказаться в окружении стада овец, решивших отдохнуть на прямо проезжей части. А лошади в степи смотрятся особенно гордо – даже домашние, они чувствуют себя вольными, поскольку их никто не пасет и не привязывает.

Фото: Утро.ру

Конные походы, кстати, весьма популярны в Республике Алтай. Можно отправиться на короткую прогулку верхом, можно – в многодневный переход к подножию Белухи. Еще вариант – поселиться в домике при ферме, где можно и кататься на лошади, сколько душе угодно, и ухаживать за ней. А еще – доить корову, расчесывать овец, дышать свежескошенным сеном. Такие услуги предлагает, например, агро-туристический комплекс "Инегень". Его огромная территория (более 50 га) раскинулась в живописной долине, окруженной горами, недалеко от слияния Чуи и Катуни.

Фото: Утро.ру

Бревенчатые всесезонные домики расставлены вдоль берега бурной реки на внушительном расстоянии друг от друга. Чтобы дойти до ресторана, тоже нужно преодолеть приличное расстояние пешком – но, согласитесь, городским жителям порой именно это и нужно для смены обстановки. Кстати, гости с ограниченными возможностями здоровья скоро тоже смогут располагаться в "Инегене" со всеми удобствами – в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" туркомплекс получил субсидию на два модульных домика по два номера в каждом.

Фото: Утро.ру

В целом в регионе и на уровне местного Минэкономразвития, и по линии нацпроектов активно поддерживают предпринимателей, способствующих развитию сферы гостеприимства в Республике Алтай. Характерный пример – отель "Речные земли". Получив грант по нацпроекту "Туризм и гостеприимство", владельцы построили 15 модульных номеров – отдельных ярких домиков с теплыми полами, панорамными окнами, собственной террасой с камином. А теперь уже предлагают постояльцам и бани-бочки из кедра с возможностью окунуться после парной прямо в горной реке, и открытые подогреваемые чаны под соснами, и уединенные зоны для медитаций.

Фото: Утро.ру

Туроператор "Центр активного туризма" воспользовался господдержкой по линии туристического нацпроекта для открытия автокемпинга в селе Камлак. Это первый и единственный в РА кемпинг для автодомов и туристов с палатками, оборудованный всеми необходимыми коммуникациями: к индивидуальным местам стоянки подведено электричество и вода, оборудована мангальная зона, стол с лавками укрыт навесом. На территории есть душ, баня, комфортный туалет, зеркало во весь рост – все то, чего порой так не хватает в походной жизни.

"Мы всегда здесь останавливаемся, когда на Алтай едем. В этом году уже в пятый раз здесь. Очень удобно. Сейчас на озерах Кош-Агача были, останавливались в этом кемпинге и туда, и вот обратно",

– говорит Федор из Новосибирска. Он с друзьями любит путешествовать на автомобиле: "Тут дорога очень красивая. Едешь – а вокруг горы, леса, поля, реки. Мы выехали 10 дней назад, многое успели объехать, посмотреть. Сейчас отдохнем здесь в "Камлак Кэмп" и домой".

Фото: Утро.ру

О том, какие достопримечательности попались на пути группе журналистов и как желающие могут погрузиться в быт и культуру алтайцев, - читайте в следующей статье "Утра". А о том, с какой целью был организован пресс-тур по Республике Алтай, написано здесь.

