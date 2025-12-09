Противофильтрационная завеса и 13 ступеней очистки: что происходит на полигоне "Красный Бор"

Фото: Газета «Страна Росатом»
Сенаторы провели инспекцию полигона, где идут работы по ликвидации опасных отходов

Рабочая группа Совета Федерации провела выездное заседание по вопросам обращения с токсичными отходами и ликвидации объектов, наносящих вред окружающей среде. В мероприятии, которое состоялось 5 декабря на полигоне промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области, приняли участие сенаторы, представители Минприроды РФ, госкорпорации "Росатом", ФГУП "Федеральный экологический оператор", а также руководители региональных ведомств.

Участники осмотрели территорию полигона и оценили ход работ по ликвидации накопленного здесь экологического вреда. В частности, сейчас на объекте завершается строительство противофильтрационной завесы — она надежно изолирует токсичные вещества, предотвращая загрязнение акватории Балтийского моря.

На полигоне уже создана современная технологическая инфраструктура для переработки жидких и пастообразных отходов. Она состоит из установки с 13 ступенями очистки, которая доводит вещества до безопасного состояния. Другая установка – для литификации вторичных отходов -– позволяет получать сырье для промышленности и обратной засыпки карт‑накопителей. Сейчас здесь идут пуско‑наладочные работы, чего начнется переработка отходов, хранящихся в открытых картах полигона. Кроме того, на территории полигона обустраивают рекультивационный экран.

По оценке председателя Комитета по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Александра Двойных, данный проект рекультивации полигона не имеет аналогов с точки зрения технологий и очень важен как для жителей региона, так и для государства.

"Важно обеспечить качество работ и безопасность для окружающей среды — провести необходимую отладку оборудования и тестирование режимов очистки. Совет Федерации продолжит осуществлять мониторинг работ (…) на всех этапах", – сообщил сенатор.

Заместитель гендиректора "Росатома" Андрей Никипелов, со своей стороны, подтвердил уникальность проектов корпорации по обращению с опасными отходами:

"Мы сталкиваемся с нестандартными вызовами (…) как в технологической сфере (…) так и в нормативно‑правовой области. Для успешного решения поставленных государством задач для нас очень важно продуктивное взаимодействие с ключевыми партнёрами: органами государственной власти, научным сообществом и промышленными предприятиями", – подчеркнул Никипелов.

Участники заседания также обсудили проекты в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", в том числе на территориях бывших предприятий "Усольехимпром" и "Байкальский ЦБК" в Иркутской области. По оценке Минприроды РФ, применяемые там технологии войдут в реестр решений для ликвидации других объектов накопленного экологического вреда в стране.

Источник: АтомМедиа ✓ Надежный источник
