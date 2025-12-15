Сервис "Моспитомец" получил национальную премию Рунета

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Сервис "Моспитомец" на mos.ru признан лучшим социальным проектом Рунета. Портал, помогающий кошкам и собакам обрести новый дом, победил в спецноминации "За формирование ответственного отношения к животным".
Сервис "Моспитомец" появился в октябре 2025 года. В нем уже содержится более тысячи анкет животных из 13 столичных приютов – все привиты, чипированы и готовы к встрече с любящим хозяином.
Для выбора потенциального питомца можно воспользоваться фильтрами: указать, кошку или собаку вы подыскиваете, отметить пол животного, возраст, размер, длину шерсти, окрас.
"Благодаря сервису "Моспитомец" жителям не нужно искать информацию на разрозненных сайтах или ехать в приют без предварительной подготовки. В сервисе можно заранее изучить анкеты животных и записаться на встречу с понравившимся питомцем",
– пояснили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.
Помимо выбора животного, на сайте можно получить рекомендации по уходу за питомцем, узнать, как правильно обустроить удобное место для четвероного друга и как помочь ему адаптироваться в первые дни после переезда.
Премия Рунета – национальная награда, которую вручают в России за достижения в области информационных технологий и электронных коммуникаций. В этом году церемония прошла уже в 22-й раз.
Москва стремится к преимуществу в Прибалтике, уверен автор
Эксперт отводит наибольшие шансы человеку из аппарата правительства