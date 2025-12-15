Сервис "Моспитомец" получил национальную премию Рунета

В электронном каталоге собраны анкеты сотен кошек и собак, которые хотят обрести новый дом

Сервис "Моспитомец" на mos.ru признан лучшим социальным проектом Рунета. Портал, помогающий кошкам и собакам обрести новый дом, победил в спецноминации "За формирование ответственного отношения к животным".

Сервис "Моспитомец" появился в октябре 2025 года. В нем уже содержится более тысячи анкет животных из 13 столичных приютов – все привиты, чипированы и готовы к встрече с любящим хозяином.

Для выбора потенциального питомца можно воспользоваться фильтрами: указать, кошку или собаку вы подыскиваете, отметить пол животного, возраст, размер, длину шерсти, окрас.

"Благодаря сервису "Моспитомец" жителям не нужно искать информацию на разрозненных сайтах или ехать в приют без предварительной подготовки. В сервисе можно заранее изучить анкеты животных и записаться на встречу с понравившимся питомцем",

– пояснили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Помимо выбора животного, на сайте можно получить рекомендации по уходу за питомцем, узнать, как правильно обустроить удобное место для четвероного друга и как помочь ему адаптироваться в первые дни после переезда.

Премия Рунета – национальная награда, которую вручают в России за достижения в области информационных технологий и электронных коммуникаций. В этом году церемония прошла уже в 22-й раз.