Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Силы ПВО Минобороны нейтрализовали еще один вражеский БПЛА. Об этом сообщил у себя в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.
Утром 16 декабря столица вновь столкнулась с атакой беспилотников. Ранее сообщалось, что ПВО Минобороны сбили дрон, который летел в направлении Москвы.
На месте падения обломков, отмечал мэр столицы, работают специалисты экстренных служб.
Чиновник озадачился вопросом объема разворованных Киевом средств