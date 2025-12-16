Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Противник продолжает нападки на Москву

Силы ПВО Минобороны нейтрализовали еще один вражеский БПЛА. Об этом сообщил у себя в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Утром 16 декабря столица вновь столкнулась с атакой беспилотников. Ранее сообщалось, что ПВО Минобороны сбили дрон, который летел в направлении Москвы.

На месте падения обломков, отмечал мэр столицы, работают специалисты экстренных служб.