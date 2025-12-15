Собянин: Система ПВО предотвратила попытку атаки еще трех БПЛА на Москву

На месте работают экстренные службы

Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте работают экстренные службы.

В ночь на 15 декабря Москва столкнулась с атакой БПЛА. Об уничтожении первого дрона сообщалось в 00:32 МСК.

Несколькими днями ранее уже сообщалось о ликвидации дронов на подлете к столице.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

Запад увидел в противолодочнике "Североморск" грозный сигнал от России

Москва стремится к преимуществу в Прибалтике, уверен автор

Кто займет кресло Зеленского: политолог отвел победу на выборах ставленнику США

Эксперт отводит наибольшие шансы человеку из аппарата правительства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей