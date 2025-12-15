Собянин: Система ПВО предотвратила попытку атаки еще трех БПЛА на Москву

На месте работают экстренные службы

Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на 15 декабря Москва столкнулась с атакой БПЛА. Об уничтожении первого дрона сообщалось в 00:32 МСК.

Несколькими днями ранее уже сообщалось о ликвидации дронов на подлете к столице.