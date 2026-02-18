Деликатесы из регионов и изделия народных промыслов можно найти на масленичных ярмарках в Москве

Деликатесы из регионов и изделия народных промыслов можно найти на масленичных ярмарках в Москве
Фото: mos.ru/ И.Захаров
В рамках проекта "Зима в Москве" открылись площадки с фермерскими продуктами, авторскими игрушками и предметами ручной работы

Столица по традиции широко отмечает Масленицу. На фестивальных площадках в разных районах города можно окунуться в праздничную атмосферу, вспомнить народные традиции и попробовать региональные деликатесы.

На Тверской площади организована настоящая гастрономическая галерея, представляющая продукты из разных уголков России. В рыбном ряду можно найти слабосоленую семгу и форель; чавычу, нерку, палтус, белугу холодного копчения или осетра, муксуна, омуля и окуня горячего копчения. В ассортименте представлена икра: горбуши и кеты, карельской форели и осетра, стерляди и щуки.

Сырная лавка знакомит гостей с разнообразием кавказских сыров: адыгейским (в том числе копченым и сушеным), сулугуни (в том числе с различными специями), брынзой и чечилом. Дополняют ассортимент сыровяленые колбасы, адыгейские суджуки из говядины, конины и индейки, а также слегка подкопченная маринованная птица – индейки, куры, утки и перепела. Любители сала тоже найдут, чем поживиться: например, попробовать вариант по‑казачьи.

Отдельный павильон знакомит с москвичей и туристов дарами Республики Коми: солеными белыми грибами, груздями, маслятами и рыжиками. На десерт предлагается продукция из Карачаево‑Черкесии – варенье из сосновых шишек, мяты, липового цвета, зелёных грецких орехов и лепестков роз, домбайский мед и травяные чаи, сырье для которых собирают в заповедных зонах.

В Столешникове переулке гости могут выбрать вкусные сувениры: пряники с масленичным декором, печенье, зефир, леденцы ручной работы и варенье из лесных ягод.

За пределами центра тоже немало интересного. На ярмарке на Коптевском бульваре представлены изделия в технике амигуруми – украшения для дома, интерьерный декор, браслеты и бусы из натурального камня. На Ореховом бульваре работает мастерская авторской игрушки Елены Саксиной: здесь можно увидеть работы в технике сухого валяния, вязаные и текстильные изделия.

В сквере у станции метро "Некрасовка" продаются подушки и сувениры ручной работы, а в сквере у Гольяновского пруда – игрушки, созданные в технике шитья. На улице Хачатуряна представлен широкий выбор товаров, вдохновленных народными традициями: куклы‑чучела, куклы‑хороводницы, солнечные обереги, яркие петрушки и игрушки‑дергунчики.

Фестиваль "Масленица" с ярмарками и гастрономической программой проходит в рамках главного проекта сезона "Зима в Москве".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
