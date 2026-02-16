Блины с муксуном и утка с брусникой: в Москве открылся фестиваль "Масленица"

Около 30 площадок столицы приглашают москвичей и туристов отведать самые вкусные блюда - от классических рецептов до смелых кулинарных экспериментов

Масленичные гулянья охватили Москву: в разных районах города открылись площадки, где можно отведать традиционные и авторские блины. Фестиваль, организованный в рамках проекта "Зима в Москве", предлагает гостям разнообразное меню – от проверенных временем рецептов до неожиданных гастрономических сочетаний.

Центром праздника стал Тверской бульвар. Здесь гостям предлагают не только классические блины со сметаной, но и оригинальные варианты: с муксуном, омулем, неркой, красной икрой, а также колбаски из оленины на гриле. Особой популярностью пользуются ажурные каравайцы с малиновым вареньем или ягодным соте. Из напитков подают таежный чай с клюквой, брусникой и морошкой, а также сбитень с клюквой и имбирем.

На площади Революции посетителей ждут пышные оладьи, сырники с малиновым вареньем и ностальгический десерт – шоколадная колбаска. Гости могут собрать блин по своему вкусу: к основе со сметаной добавить карамель, ягоды или выбрать сытный вариант с моцареллой и ветчиной. В ассортименте также вафли на палочке и ягодный чай.

Тверская площадь удивляет блинами‑десертами: "Сладкая фантазия" с бананом, сливками и ванильным мороженым, "Праздничный" с апельсином и медом. Любители нестандартных решений оценят тыквенные блины с орехами, свекольные "Селедка в шубе" и "Аппетитные" с бужениной, соленым огурцом и свекольным песто. Согреться помогут какао "Карамелька", латте с каштаном и грецким орехом, а также безалкогольная медовуха с черной смородиной и можжевельником.

В Столешниковом переулке, оформленном в европейском стиле, подают хрустящие ванильные трубочки, вафли "Капризная принцесса" и яблоки в карамели. Блинное меню включает варианты с яблоком и корицей, бананом и шоколадно‑ореховой пастой, а также с кедровыми орехами и вареньем из сосновых шишек.

Районные площадки тоже радуют разнообразием. Например, на пересечении Юровской и Соколово‑Мещерской улиц угощают блинами с сулугуни – в классическом варианте или со шпинатом и ветчиной. На Митинской улице можно попробовать сытные блины с картофелем и селедкой, купеческие – с семгой и сыром, а на десерт – пикантные с шоколадом и орехами. В Гольянове, помимо классических блинов с традиционными топпингами, предлагают авторские: "Купеческий", "Богатырь", "Заморский" с пеперони и сыром, блин‑хачапури и блин‑ватрушку. Так что заглядываете на ближайшую площадку – там точно будет вкусно!