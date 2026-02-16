Блины с муксуном и утка с брусникой: в Москве открылся фестиваль "Масленица"

Блины с муксуном и утка с брусникой: в Москве открылся фестиваль "Масленица"
Фото: АГН Москва/ Ведяшкин Сергей
Около 30 площадок столицы приглашают москвичей и туристов отведать самые вкусные блюда - от классических рецептов до смелых кулинарных экспериментов

Масленичные гулянья охватили Москву: в разных районах города открылись площадки, где можно отведать традиционные и авторские блины. Фестиваль, организованный в рамках проекта "Зима в Москве", предлагает гостям разнообразное меню – от проверенных временем рецептов до неожиданных гастрономических сочетаний.

Центром праздника стал Тверской бульвар. Здесь гостям предлагают не только классические блины со сметаной, но и оригинальные варианты: с муксуном, омулем, неркой, красной икрой, а также колбаски из оленины на гриле. Особой популярностью пользуются ажурные каравайцы с малиновым вареньем или ягодным соте. Из напитков подают таежный чай с клюквой, брусникой и морошкой, а также сбитень с клюквой и имбирем.

На площади Революции посетителей ждут пышные оладьи, сырники с малиновым вареньем и ностальгический десерт – шоколадная колбаска. Гости могут собрать блин по своему вкусу: к основе со сметаной добавить карамель, ягоды или выбрать сытный вариант с моцареллой и ветчиной. В ассортименте также вафли на палочке и ягодный чай.

Тверская площадь удивляет блинами‑десертами: "Сладкая фантазия" с бананом, сливками и ванильным мороженым, "Праздничный" с апельсином и медом. Любители нестандартных решений оценят тыквенные блины с орехами, свекольные "Селедка в шубе" и "Аппетитные" с бужениной, соленым огурцом и свекольным песто. Согреться помогут какао "Карамелька", латте с каштаном и грецким орехом, а также безалкогольная медовуха с черной смородиной и можжевельником.

В Столешниковом переулке, оформленном в европейском стиле, подают хрустящие ванильные трубочки, вафли "Капризная принцесса" и яблоки в карамели. Блинное меню включает варианты с яблоком и корицей, бананом и шоколадно‑ореховой пастой, а также с кедровыми орехами и вареньем из сосновых шишек.

Районные площадки тоже радуют разнообразием. Например, на пересечении Юровской и Соколово‑Мещерской улиц угощают блинами с сулугуни – в классическом варианте или со шпинатом и ветчиной. На Митинской улице можно попробовать сытные блины с картофелем и селедкой, купеческие – с семгой и сыром, а на десерт – пикантные с шоколадом и орехами. В Гольянове, помимо классических блинов с традиционными топпингами, предлагают авторские: "Купеческий", "Богатырь", "Заморский" с пеперони и сыром, блин‑хачапури и блин‑ватрушку. Так что заглядываете на ближайшую площадку – там точно будет вкусно!

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Трамп решил публично надавить на Зеленского из-за отсутствия мира

Другой возможности у Киева не будет, заявил американский лидер

"Основная битва": Одессу назвали главным направлением СВО в 2026 году

Речь идет ключевом городе для НАТО в регионе, напомнил аналитик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей