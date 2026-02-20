Ольга Зайцева: "Спорт не просто закаляет - он формирует характер"

Фото: личный архив

Сегодня поговорили с многолетним лидером российской сборной по биатлону, двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира Ольгой Зайцевой. Говорили о том, чем занимается знаменитая биатлонистка, про ближайшие лыжные старты, в которых она примет участие, о необычной погоде и детском спорте.

– Ольга, здравствуйте! Погода в этом году не подвела, как профессионал – одобряете?
– Наконец-то настоящая снежная зима! Честно говоря, я уже соскучилась по нормальному снегу… именно для лыжных гонок. Меня радует большое количество лыжных трасс, появившихся в Москве за последнее время, все они профессионально готовятся ратраками – раньше такого не было. Все совпало – подходящая погода и подготовленная трасса, мне кажется, один из важнейших фактов, чтобы встать на лыжи.

– Москва так похорошела в снегу
– Не то слово, в Москве сейчас проходит множество стартов и мастер-классов. Большое число участников, и каждый из них может решить поставленные перед собой задачи – как спортсмен практически любого уровня, так и начинающей. Конечно, профессиональные гонки требуют подготовки, а любительские простого желания оказаться в компании таких же энтузиастов лыжников.

Фото: личный архив

– Вы обратили внимание – с каждым годом все больше юных участников!
– И это здорово! Если рассуждать с профессиональной точки зрения, то самый лучший возраст для занятий лыжами по федеральным стандартам – с 9 лет. Но это касается только профессионального спорта. А когда дети встают на лыжи с родителями в более раннем возрасте, это еще лучше: возможность просто участвовать всей семьей и пробовать что-то новое.

– Если говорить глобально, как вы оцениваете развитие детского-юношеского лыжного спорта сегодня?
– Я работаю в "Московской академии лыжных гонок и биатлона", в той школе, за которую выступала всю свою спортивную карьеру. Академия занимается популяризацией лыжного спорта: как можно больше привлекаем детей к занятиям лыжами и биатлоном. Дети у меня с удовольствием катаются. Проводим массу соревнований, учебно-тренировочные сборы, наши старшие воспитанники успешно выступают на российских стартах, представляя наш город Москву.

Фото: личный архив

– У Вас два сына – лыжники? Видела их как-то на лыжне с Вами. Занимаются спортом? Как у них успехи?
– Да, мы вместе выходили на старт благотворительного фонда "Линия Жизни", младший даже в коляске (смеется – прим.ред.). Сейчас у них другие интересы: старший поступил на юридический, но спорт не оставил – играет в студенческой хоккейной команде. Младший – в начале спортивного пути, тоже хоккеист.

– Когда Ваши фанаты смогут увидеть Зайцеву на спорте?
– Например, в ближайший выходной – уже завтра я приму участие в благотворительном "Забеге ради жизни на лыжах!" в СК "Альфа-Битца", там же планирую в 12:30 награждать победителей лыжни. Восемь раз участвовала в этом благотворительном старте под номером 1. Скажу словами президента фонда "Линия Жизни": "Помогать – правильно, просто, приятно, полезно!"

Признаюсь честно: я, когда встаю на лыжи, получаю огромное удовольствие от всего процесса.

– То есть, кто-то до сих пор сомневается и только следил за новостями лыжного спорта, может попробовать себя на благотворительной лыжне: и себе польза, и доброе дело сделал?
– Точно, не надо бояться, что кто-то плохо стоит на лыжах, не надо стесняться: ведь все мы бежим ради удовольствия, в хорошей компании и с пользой для детей, подопечных фонда "Линия Жизни". А это самая лучшая мотивация. Помогать не сложно, помогать надо! Когда помогаешь, это влияет на эмоциональное состояние и даже на физическое состояние человека, появляется ощущение смысла жизни. Вырабатываются гормоны счастья!

А еще скажу, что, катаясь на лыжах, мы повышаем мастерство с каждым стартом! Спорт – он вообще закаляет и формирует характер, воспитывает целеустремленность, трудолюбие, упорство.

– Спорт закаляет?
– Спорт – он не просто закаляет, он формирует характер, воспитывается целеустремленность, трудолюбие, упорство.

"Забег ради жизни. На лыжах!" от Благотворительного фонда "Линия Жизни" пройдет 21 февраля 2026 года в СК "Альфа-Битца"
Зарегистрироваться на событие можно по ссылке

Категория 0+

