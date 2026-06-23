Губернатор Подмосковья проверил подготовку Красногорского колледжа к новому учебному году

Губернатор Подмосковья проверил подготовку Красногорского колледжа к новому учебному году
Фото: Екатерина Агеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел главный корпус Красногорского колледжа, где завершается капитальный ремонт. Обновленное здание откроет двери для студентов 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства. 

Колледж – один из крупнейших в Подмосковье, в нем обучаются 3,5 тыс. студентов на головной площадке в Красногорске и в пяти филиалах. В этом году для абитуриентов выделено 925 бюджетных мест.

"Установим здесь современное оборудование – ребята должны учиться на том, на чем будут работать. Важно предоставить ребятам максимум возможностей. Конкурс в колледжах сегодня большой, сюда идут поступать в том числе и круглые отличники", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Готовность корпуса 1971 года постройки составляет около 70%. По словам директора колледжа Сергея Демина, более 93% выпускников трудоустраиваются. Студенты со второго курса работают на предприятиях-партнерах, включая Красногорский завод им. Зверева.
В филиале открыто семь направлений подготовки. В этом году запускается новая специальность "Мастер лифтового хозяйства" по заказу Серпуховского лифтостроительного завода.

В Звенигородском филиале, где готовность ремонта составляет 74%, также планируется открытие 1 сентября. Там создан кластер "Туризм и сфера услуг".

Работы ведутся по нацпроекту "Молодежь и дети". За пять лет в Подмосковье капитально отремонтировали 19 колледжей, еще 10 обновят в этом году.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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