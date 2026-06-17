Число субъектов МСП в Подмосковье превысило 491 тыс.

Число субъектов МСП в Подмосковье превысило 491 тыс.
Фото: пресс-служба Мининвеста Подмосковья

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области по состоянию на первую декаду июня 2026 года достигло 491,8 тыс., сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

По данным пресс-службы регионального ведомства, за последний год число субъектов МСП увеличилось почти на 20 тыс. С начала 2026 года их количество выросло более чем на 13 тыс. – с 478,7 тыс. на 10 января, говорится в сообщении Мининвеста Подмосковья.

Из общего числа зарегистрированных субъектов 132,1 тыс. – юридические лица, включая 119,1 тыс. микропредприятий, 11,6 тыс. малых и 1,3 тыс. средних компаний. Количество индивидуальных предпринимателей составило 359,7 тыс., из них 358,3 тыс. – микропредприятия.

 "Сегодня в Московской области зарегистрировано почти 492 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша задача – создавать максимально комфортные условия для запуска и развития предпринимательских проектов", – отметила зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предпринимателям из Подмосковья доступны различные меры поддержки в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также услуги регионального центра "Мой бизнес".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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