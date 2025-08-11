Шойгу заявил, что Молдавия оказалась под внешним управлением

Шойгу вышел на связь и сделал громкое политическое заявление
Сергей Шойгу. Фото: АГН "Москва"
Слова государственного деятеля отражают реальное положение дел на международной арене

Сергей Шойгу, о котором в последнее время слышно не так часто, вышел на связь и сделал резонансное политическое заявление. В своей статье для РИА "Новости" под названием "Молдова на перепутье" секретарь Совбеза нашей страны заявил, что в республике установлено полное внешнее управление.

По словам государственного деятеля, советники из стран еврообъединения "плотно засели" во всех госструктурах Молдавии, включая силовые ведомства. Он подчеркнул, что это не просто вмешательство во внутренние дела, а полноценный контроль извне.

Шойгу отметил, что "евроинтеграционный" курс нынешнего руководства страны привел к тому, что ключевые решения принимаются под влиянием иностранных специалистов. По его оценке, подобная ситуация ставит под угрозу суверенитет республики.

Уже четыре года в республике всем распоряжается кабмин, сформированный партией "Действие и солидарность", которая была создана нынешним лидером государства и обладательницей румынского паспорта Майей Санду. Новые парламентские выборы в этой стране должны пройти 28 сентября нынешнего года. 

К слову, ранее Шойгу предупредил россиян о новой угрозе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
