Иванов сообщил о катастрофе в Финляндии из-за разрыва связей с Россией

"Все рухнуло": в Финляндии случилась катастрофа из-за России
Фото: unsplash.com
Страна получила серьезный экономический удар

Юго-восточная часть Финляндии столкнулась с катастрофическими последствиями из-за разрыва связей с Россией. По словам спецпредставителя президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова, ранее живая приграничная территория европейского государства фактически вымирает.

Чиновник отметил, что основные последствия политического решения ощутили на себе не власти страны, а простые граждане. Многие активно пользовались близостью с Россией, зарабатывая на российских туристах или покупая российское топливо по более выгодной цене, чем европейская. И теперь все, чему придавал экономическую жизнь постоянный наплыв россиян, начало постепенно вымирать.

"Происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может", – отметил Иванов.

Спецпредставитель Путина выразил мнение, что со временем финское правительство начнет осознавать губительные последствия своего решения и сделает выбор в пользу добрососедских отношений с Россией, которые будут более выгодны для Финляндии, чем враждебность.

Ранее аналитик Малинен осудил слова финского президента Стубба о Путине.

Источник: ТАСС
