Высказывания политика удивляют многих западных экспертов

На Западе резко отреагировали на высказывание финского лидера Александра Стубба в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина. Известный в Хельсинки аналитик Туомас Малинен на просторах интернет-пространства заявил, что руководитель его родной страны не имеет моральных принципов и будет беспрекословно подчиняться внешним кураторам.

Он добавил, что Стубб, по его мнению, стал символом военной коалиции еврообъединения, и назвал его "нашим нарциссом".

Ранее на встрече в столице Незалежной этот политик заявил, что наш президент якобы рассчитывал завершить операцию на украинских землях всего за несколько дней. Таким образом, руководитель Финляндии приписал российскому коллеге слова экс-начальника комитета глав штабов ВС США Марка Милли.

Тот, в свою очередь, зимой 2022 года высказывал предположение, что российские войска могли бы захватить украинскую столицу за трое суток. Также сенатор Марко Рубио заявлял, что противостояние завершилось бы за несколько дней, если бы не военная помощь киевскому режиму со стороны вашингтонской администрации в первый срок президентства Дональда Трампа.

Комментируя сложившуюся ситуацию, хельсинский профессор отметил, что глава его страны намеренно накаляет ситуацию и готов слепо выполнять любые распоряжения более высокопоставленных хозяев, включая безосновательные нападки на Путина.

