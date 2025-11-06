Le Monde: потеря Покровска стала для Украины вопросом нескольких дней

Le Monde: ВСУ отводят на падение Покровска считанные дни
commons.wikimedia.org
"Котел" в городе замкнулся

Падение обороны украинской армии в Покровске является вопросом считанных дней, считает один из офицеров мотострелковой бригады ВСУ, чьи силы в настоящее время находятся в городской черте. Об этом сообщает Le Monde.

Украинский военнослужащий отмечает, что ВСУ были лишены должного обеспечения. А последние несколько суток город полностью отрезан от сил Киева из-за "котла". 

"Никакая техника не проезжает", – сетует военный.

Город используется в качестве крепости за счет высотной застройки и промсектора. Однако ошибки командования, считает офицер ВСУ, привели к тому, что находящиеся в городе украинские солдаты оказались в окружении ВС РФ. 

Еще один офицер ВСУ, чье подразделение было переброшено в город еще летом 2025 года, сообщает о крайне тяжелом положении украинской армии. За считанные дни россияне смогли проникнуть "во все районы".

Собеседник газеты обращает внимание на превосходящие силы ВС РФ как в живой силе, так и по количеству БПЛА: 3 к 1.

При этом украинские силы надеются на прорыв из "котла" в городе. Однако прошлые попытки не ознаменовались успехом: инициатива прочно закрепилась за силами России, которые за сутки освободили 64 здания.

Источник: Le Monde ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: от реакции Путина на санкции у Запада "потемнело в глазах"

В Кремле отреагировали не так, как ожидалось

Трампу предложили лишить Киев разведданных ради диалога с Путиным

Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей