"Котел" в городе замкнулся

Падение обороны украинской армии в Покровске является вопросом считанных дней, считает один из офицеров мотострелковой бригады ВСУ, чьи силы в настоящее время находятся в городской черте. Об этом сообщает Le Monde.

Украинский военнослужащий отмечает, что ВСУ были лишены должного обеспечения. А последние несколько суток город полностью отрезан от сил Киева из-за "котла".

"Никакая техника не проезжает", – сетует военный.

Город используется в качестве крепости за счет высотной застройки и промсектора. Однако ошибки командования, считает офицер ВСУ, привели к тому, что находящиеся в городе украинские солдаты оказались в окружении ВС РФ.

Еще один офицер ВСУ, чье подразделение было переброшено в город еще летом 2025 года, сообщает о крайне тяжелом положении украинской армии. За считанные дни россияне смогли проникнуть "во все районы".

Собеседник газеты обращает внимание на превосходящие силы ВС РФ как в живой силе, так и по количеству БПЛА: 3 к 1.

При этом украинские силы надеются на прорыв из "котла" в городе. Однако прошлые попытки не ознаменовались успехом: инициатива прочно закрепилась за силами России, которые за сутки освободили 64 здания.