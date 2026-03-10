Глава комиссии в США предложил укрепить диалог с РФ через культуру

В США нашли неожиданный способ "подружиться" с Россией
Картинка: сгенерировано ИИ
Отношения двух государств составляют желать лучшего

В Соединенных Штатах заговорили о новом возможном пути для восстановления диалога с Россией. Речь идет о культурных связях, которые, по мнению некоторых представителей американских институтов, способны стать мостом между двумя странами.

Глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук сообщил, что в ближайшее время рассчитывает обсудить эту тему с хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом. Он планирует встретиться с американским лидером и готов поделиться своими предложениями, разумеется,если глава государства посчитает его мнение полезным.

Эксперт уверен, что культура и искусство могут стать мощным инструментом для смягчения напряженности между Москвой и Вашингтоном. Он верит, что общие духовные ценности и культурное наследие способны помочь странам вновь выстроить диалог.

Американский чиновник отметил, что между Россией и США существует не только историческое взаимодействие, но и глубокие культурные пересечения, например, общее христианское наследие. Он намерен затронуть эти вопросы во время будущего разговора с Трампом. Кук рассчитывает, что идея развития культурного сотрудничества может стать одним из шагов на пути к улучшению отношений между Россией и США.

К слову, ранее на Западе запаниковали после срочного звонка Трампа Путину.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
