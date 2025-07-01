"Счастливые трусов не носят": Орлова показала себя без нижнего белья

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Певица Ольга Орлова, отвечая в своих соцсетях на вопросы подписчиков, сделала неожиданное признание. Оказывается, на свадьбе своей подруги Ксении Бородиной она была без нижнего белья – только в красивом атласном платье белого цвета. Артистка объяснила, почему решила прийти на торжество в таком пикантном образе.
Знаменитость рассказала, что из-за выбранного образа она не смогла надеть ни бюстгальтер, ни трусы под низ – в противном случае все слишком впивалось бы в кожу и сильно выделялось из-за тонкого материала. По ее словам, в этот день очень повезло с погодой, и ничего не замерзло без теплозащиты. В качестве доказательства она показала фото, на котором особенно видно, что нижнего белья на ней нет.
В комментариях в Сети публика эмоционально отреагировала на неожиданное откровение Орловой.
"Это Оля просто новую грудь к свадьбе сделала, теперь выгуливает",
"Правильно, счастливые трусов не носят. Это еще Любонька Успенская говорила",
"Она еще со времен "Блестящих" так привыкла ходить", – пишут люди.
Ранее жена Цекало поделилась откровенным фото без белья.
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