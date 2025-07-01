"Счастливые трусов не носят": Орлова показала себя без нижнего белья

"Счастливые трусов не носят": Орлова показала себя без нижнего белья
Фото: соцсети
Знаменитость опубликовала откровенный снимок

Певица Ольга Орлова, отвечая в своих соцсетях на вопросы подписчиков, сделала неожиданное признание. Оказывается, на свадьбе своей подруги Ксении Бородиной она была без нижнего белья – только в красивом атласном платье белого цвета. Артистка объяснила, почему решила прийти на торжество в таком пикантном образе.

Знаменитость рассказала, что из-за выбранного образа она не смогла надеть ни бюстгальтер, ни трусы под низ – в противном случае все слишком впивалось бы в кожу и сильно выделялось из-за тонкого материала. По ее словам, в этот день очень повезло с погодой, и ничего не замерзло без теплозащиты. В качестве доказательства она показала фото, на котором особенно видно, что нижнего белья на ней нет.

Фото: соцсети

В комментариях в Сети публика эмоционально отреагировала на неожиданное откровение Орловой.

"Это Оля просто новую грудь к свадьбе сделала, теперь выгуливает",

"Правильно, счастливые трусов не носят. Это еще Любонька Успенская говорила",

"Она еще со времен "Блестящих" так привыкла ходить", – пишут люди.

Ранее жена Цекало поделилась откровенным фото без белья.

"Просто и успешно": что Европа готовит России – в ФРГ подробно описали план

Ситуация близка к точке невозврата

Погибшие и тяжелораненые: боевики ВСУ напали на Ижевск

Всушники продолжают терроризировать мирные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей