"Счастливые трусов не носят": Орлова показала себя без нижнего белья

Знаменитость опубликовала откровенный снимок

Певица Ольга Орлова, отвечая в своих соцсетях на вопросы подписчиков, сделала неожиданное признание. Оказывается, на свадьбе своей подруги Ксении Бородиной она была без нижнего белья – только в красивом атласном платье белого цвета. Артистка объяснила, почему решила прийти на торжество в таком пикантном образе.

Знаменитость рассказала, что из-за выбранного образа она не смогла надеть ни бюстгальтер, ни трусы под низ – в противном случае все слишком впивалось бы в кожу и сильно выделялось из-за тонкого материала. По ее словам, в этот день очень повезло с погодой, и ничего не замерзло без теплозащиты. В качестве доказательства она показала фото, на котором особенно видно, что нижнего белья на ней нет.

В комментариях в Сети публика эмоционально отреагировала на неожиданное откровение Орловой.

"Это Оля просто новую грудь к свадьбе сделала, теперь выгуливает",

"Правильно, счастливые трусов не носят. Это еще Любонька Успенская говорила",

"Она еще со времен "Блестящих" так привыкла ходить", – пишут люди.

Ранее жена Цекало поделилась откровенным фото без белья.