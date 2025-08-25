Водонаева показала встречу с Микки Рурком

Водонаева показала интимный момент с Микки Рурком
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Звезды увиделись в США

Алена Водонаева во время поездки в США встретилась с голливудским актером Микки Рурком, и их общение стало предметом активных обсуждений в Сети. Кадры, на которых западная легенда обнимает российскую телеведущую и оживленно с ней разговаривает, быстро разошлись по соцсетям.

Лето эффектная брюнетка провела в путешествиях по американским городам вместе с подругой. Она делилась снимками прогулок, визитов в книжные магазины и другими моментами беззаботного отдыха. Одним из самых ярких эпизодов поездки стала встреча с 72-летним актером, который давно проявляет интерес к России и известен своей эпатажной манерой поведения. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

На ролик попал интимный момент: артист сначала обнял телеведущую за талию, потом провел рукой по животу и даже слегка приподнял. Такой жест звезды удивил некоторых поклонников, многие сочли его слишком вызывающим. Впрочем, сама россиянка явно была счастлива увидеться со звездой мирового масштаба.

Фото: соцсети

К слову, недавно она поделилась необычной историей про российского лидера.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
