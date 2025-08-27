Артист Емельянов оказался злостным алиментщиком

Популярный российский артист оказался злостным алиментщиком
Кирилл Емельянов. Кадр из сериала "Кадетство"
У бывшей возлюбленной большие претензии к мужчине

Артист Кирилл Емельянов, прославившийся благодаря роли в популярном в свое время телепроекте "Кадетство", попал в реестр должников по алиментам. По информации судебных органов, его задолженность перед наследниками составляет свыше 502 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении звезды было начато еще несколько лет назад, в 2020 году, однако ситуация с долгами до сих пор не урегулирована. Размер невыплаченных алиментов достиг отметки в более полумиллиона рублей, что позволило приставам признать его злостным нарушителем закона.

Бывшая возлюбленная знаменитости Екатерина Директоренко ранее рассказывала, что после развода полностью взяла на себя заботу о двух сыновьях – девятилетнем Степане и семилетнем Василии. Она подчеркивала, что горе-отец не только не помогает финансово, но и не участвует в их воспитании.

По словам матери-одиночки, знаменитость живет своей жизнью, весьма далек от обязанностей родителя и не проявляет интереса к будущему детей. Так что долг по алиментам продолжает расти, а фамилия актера оказалась в перечне злостных алиментщиков.

К слову, ранее разгорелся скандал вокруг другой звезды телесериала "Кадетство". Актер не считается с установленными в стране правилами.

