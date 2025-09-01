Актер Соловьев рассказал, как его агрессивно встретили коллеги в США

Звезда "Склифосовского" рассказал, как его обидели коллеги в США
Константин Соловьев. Фото: соцсети
Российские артисты там никому не нужны

Популярный артист Константин Соловьев рассказал, что в Америке российским артистам не рады. Он вспомнил, что уехал в США ради встречи со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером, но вожделенное рандеву так и не состоялось.

Вместо этого ему довелось сняться лишь в нескольких зарубежных проектах, где он играл русского сантехника, вышибалу и другие второстепенные роли. Отдельно актер отметил, что однажды бесплатно сыграл бойца без правил в авторской картине.

По словам знаменитости, именно соотечественники, давно обосновавшиеся в США, встретили его особенно холодно. Он рассказал, что некоторые представители русской диаспоры вели себя агрессивно и сразу дали понять, что перспектив у него там нет. Ему прямо говорили, что лучше вернуться в Россию, так как добиться чего-либо в Америке невозможно.

"Они агрессивно воспринимают, когда приезжают новые", – рассказал о неприятной встрече с соотечественниками любимец публики.

Сегодня в фильмографии талантливого артиста – более сотни проектов. Среди них такие известные картины, как "Склифосовский" и "Балканский рубеж".

К слову, ранее стало известно о скандале в беглом семействе Пугачевой.

Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник
