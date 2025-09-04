Самая красивая спортсменка мира показала "ложбинку греха" в тугой майке

Самая красивая спортсменка мира показала "ложбинку греха" в тугой майке
Фото: www.unsplash.com
Красотка выглядит восхитительно

Известная в Соединенных Штатах и за их пределами гольфистка Пейдж Спиранак, которую авторитетное в мире красоты и моды издание Maxim еще три года назад назвало "самой красивой спортсменкой мира", вновь оказалась в центре внимания. На одном из турниров 32-летняя звезда появилась в эффектном комбинезоне, и кадры сразу же разлетелись по социальным сетям.

На снимках видно, что роковая красотка выбрала черный наряд "в облипку" с глубоким декольте, подчеркивающим женские прелести. Дерзкий образ завершали красиво уложенные объемные локоны и яркий макияж. Атлетка с помощью косметики сделала акцент на глазах.

Фото: соцсети

Появление спортсменки в таком наряде вызвало волну обсуждений среди поклонников. Мужчины пришли в восторг и написали множество восхищенных комментариев в Сети.

К слову, ранее откровенная фотография "вечно молодой" Екатерины Андреевой произвела фурор в интернет-пространстве. Откровенная фотография знаменитости взбудоражила соцсети.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
