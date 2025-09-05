Актриса Шумакова описала побочки от "Оземпика"

Звезда тоже решила похудеть с помощью популярного средства

Мария Шумакова после появления на свет наследника весной прошлого года активно занялась восстановлением формы. Знаменитость рассказала, что смогла избавиться от 25 лишних килограммов, но путь к этому результату оказался непростым. Она использовала разные методы, включая уколы популярного препарата "Оземпик".

По словам артистки, с 90 килограммов она постепенно вернулась к весу 65–66 кг. Сначала лишние килограммы уходили медленно, однако через полтора года звезда все же вернула стройность, которую имела до беременности.

Звезда призналась, что решила попробовать "Оземпик", поскольку вокруг него было много шумихи и разговоров. Но впечатления оказались далеки от ожидаемых.

Любимица публики рассказала, что буквально через неделю приема препарата столкнулась с неприятным эффектом – у нее резко усилилась тревожность. Она отметила, что ощущала постоянное внутреннее напряжение и дискомфорт.

"Я очень стала тревожной, просто дико", – поделилась артистка.

В итоге звезда отказалась от инъекций и продолжила худеть без медикаментов. Результат ей все равно удалось достичь, а теперь ее цель – как можно дольше удерживать форму до следующей беременности.

