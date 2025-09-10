Человеческие останки найдены в машине известного рэпера D4vd

Тело лежало в авто долгое время

В Лос-Анджелесе прогремел громкий скандал. В машине популярного рэпера D4vd, настоящее имя которого Дэвид Энтони Берк, были найдены человеческие останки. Такая жуткая информация появилась на страницах местной прессы.

Роскошное авто премиальной марки Tesla, принадлежащее звезде, было эвакуировано 8 сентября после жалоб на нестерпимый запах. При осмотре багажника правоохранители сделали ужасную находку, там лежало разлагающееся тело.

Стражи порядка начали расследование и пока не раскрывают личность жертвы. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Представители знаменитости пока никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, ранее в Москве произошел похожий случай: в январе в автомобиле актера Гоши Куценко нашли тело женщины. Позднее выяснилось, что убийство совершил мужчина, который жил в авто звезды около месяца, и об этом никто не знал.