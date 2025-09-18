Певица Лель рассказала про "вещий сон" о финале СВО

Знаменитость объяснила некоторые несостыковки

Известная российская исполнительница Катя Лель рассказала о необычном сне, который она считает вещим и связывает с окончанием специальной военной операции.

Необычный сон приснился звезде около года назад. В нем ей сообщили, что Россия одержит победу всего через две недели. Как сейчас пояснила артистка, точный год в видении не прозвучал.

Звезда отметила, что до сих пор помнит детали сна. Тогда некие силы обратились с вопросом: "Вы – Россия?" и трижды повторили название страны. После утвердительного ответа, как уверяет певица, ей сказали готовиться к победе, которая должна наступить через две недели.

Звезда подчеркнула, что именно отсутствие указания года объясняет разночтения. Она считает, что сон все равно можно назвать вещим, ведь в нем говорилось о будущем успехе.

Певица также призналась, что нынешнее время считает особенным. По ее словам, сегодня на первый план выходит все подлинное, а маски и притворство перестают работать.

Она добавила, что ее радует возможность наблюдать, как проявляются истинные лица людей. Артистка уверена, что именно в такие периоды становится ясно, кто кем является на самом деле.