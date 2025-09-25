Звезда "Папиных дочек" Сиваева назвала причину 10-летнего перерыва в карьере

Звезда "Папиных дочек" Сиваева назвала причину 10-летнего перерыва в карьере
Анастасия Сиваева. Кадр: сериал "Папины дочки"
Артистка снова блистает на экране

Анастасия Сиваева, полюбившаяся зрителям в образе готичной Даши Васнецовой из телепроекта "Папины дочки", объяснила, почему исчезла с экранов на десять лет. После завершения проекта в 2014 году знаменитость неожиданно пропала из публичного поля, породив слухи о том, что она распрощалась с актерской карьерой.

Оказалось, что девушка сознательно взяла длительный творческий перерыв. Она сменила приоритеты и полностью посвятила себя личной жизни. Актриса связала себя узами брака, родила сына и старалась оберегать семейство от внимания посторонних.

Все изменилось в 2024 году, когда этот союз распался. Именно тогда девушка приняла решение вернуться в профессию и снова выйти на площадку. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Ее возвращение на голубые экраны началось с перезапуска "Папиных дочек", где она вновь воплотила знакомый образ Даши. По словам актрисы, сомнений в согласии вернуться к своей героине у нее не было – этот персонаж всегда занимал особое место в ее жизни.

При этом девушка остается одной из самых закрытых актрис из состава проекта. В отличие от коллег, она крайне редко делится подробностями личной жизни, а в соцсетях ограничивается редкими фото из путешествий.

К слову, ранее появились подробности жизни другой звезды нашумевшего в свое время телесериала.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
