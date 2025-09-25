Осудивший СВО популярный актер Хаапасало готов работать в России

Зарабатывать деньги в нашей стране оказалось очень выгодным делом

Актер Вилле Хаапасало, ранее публично выступавший в поддержку соседнего государства и критиковавший нашу страну, теперь готов принимать участие в мероприятиях в Российской Федерации.

Информация об этом появилась в прессе. Уточняется, что знаменитость изредка приезжает в страну, но на выступлениях требует сохранять полнейшую конфиденциальность касательно своей персоны и отказывается от любых бесед на политические темы.

По имеющимся у журналистов данным, его участие в корпоративе может обойтись заказчикам более чем в три миллиона рублей. Кроме того, актер готов выступать и для россиян за рубежом – на турецких или грузинских землях.

Напомним, финская звезда стала популярной в России после выхода фильма "Особенности национальной охоты". Теперь же артист вновь ищет площадки для заработка в стране, где его когда-то любили, но старается не афишировать свое пребывание в РФ.

Многие российские знаменитости, резко осудившие события 2022-го года и уехавшие за границу, оказались в схожем положении: без денег и популярности.