Осудивший СВО популярный актер Хаапасало готов работать в России

Актер Вилле Хаапасало, ранее публично выступавший в поддержку соседнего государства и критиковавший нашу страну, теперь готов принимать участие в мероприятиях в Российской Федерации.
Информация об этом появилась в прессе. Уточняется, что знаменитость изредка приезжает в страну, но на выступлениях требует сохранять полнейшую конфиденциальность касательно своей персоны и отказывается от любых бесед на политические темы.
По имеющимся у журналистов данным, его участие в корпоративе может обойтись заказчикам более чем в три миллиона рублей. Кроме того, актер готов выступать и для россиян за рубежом – на турецких или грузинских землях.
Напомним, финская звезда стала популярной в России после выхода фильма "Особенности национальной охоты". Теперь же артист вновь ищет площадки для заработка в стране, где его когда-то любили, но старается не афишировать свое пребывание в РФ.
Многие российские знаменитости, резко осудившие события 2022-го года и уехавшие за границу, оказались в схожем положении: без денег и популярности.
