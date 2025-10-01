Налоговая начала ликвидацию театра Пескова

На долю знаменитости выпало немало испытаний

Российские налоговики запустили процедуру ликвидации театра пародиста Александра Пескова. Об этом сообщает пресса, уточняя, что речь идет о юридическом лице, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности данных.

Это уже не первая попытка закрыть ООО "Театр под руководством Александра Пескова". Весной прошлого года налоговая уже начинала подобный процесс, однако тогда он был приостановлен. Сейчас ситуация повторяется вновь.

Для знаменитого комика это стало очередным ударом. Еще в осенью 2022 года звезда с болью признавался, что вынужден жить на пенсионные выплаты своей пожилой матери, так как собственных доходов ему катастрофически не хватает. Он был откровенен и не скрывал, что берет у нее деньги на повседневные расходы.

К тому же здоровье тоже подвело знаменитого пародиста. По его словам, врачи диагностировали у него увеличение поджелудочной железы, и некоторое время назад артист находился буквально на грани смерти.

Теперь к проблемам с самочувствием добавились серьезные трудности в профессиональной сфере. Ликвидация театрального заведения может поставить крест на творческих планах звезды.

К слову, ранее стало известно, что комик проигнорировал свадьбу единственной дочери.