Советская легенда Фатеева назвала россиян несчастными людьми

Грубое высказывание звезды могло задеть многих

90-летняя актриса Наталья Фатеева, известная по культовым советским кинолентам, вновь вызвала бурю обсуждений своим резким заявлением. В свежем интервью она поделилась мнением, что россияне – несчастные люди, и внезапно объявила, что никогда в принципе не встречала в стране по-настоящему счастливых лиц.

Артистка ехидно заявила: чтобы сохранять оптимизм, живя в нынешних условиях, нужно обладать особой способностью не замечать происходящее вокруг. Она добавила, что и свою жизнь не считает счастливой, пояснив, что в современном мире слишком много причин для тревоги.

Это не первое громкое высказывание знаменитости. Ранее она осуждала присоединение Крымского полуострова к РФ и выступала против проведения спецоперации. Несмотря на подобные взгляды, актриса продолжает жить в Москве и остается яркой звездой отечественного кинематографа.

За последние годы знаменитость пережила тяжелые испытания – из-за проблем со здоровьем ей пришлось перенести две операции, одна из которых осложнилась инфекцией. Тем не менее, легендарная артистка уверяет, что не собирается сдаваться и просит не верить слухам о ее плохом самочувствии.

