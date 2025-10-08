Курс рубля
90-летняя актриса Наталья Фатеева, известная по культовым советским кинолентам, вновь вызвала бурю обсуждений своим резким заявлением. В свежем интервью она поделилась мнением, что россияне – несчастные люди, и внезапно объявила, что никогда в принципе не встречала в стране по-настоящему счастливых лиц.
Артистка ехидно заявила: чтобы сохранять оптимизм, живя в нынешних условиях, нужно обладать особой способностью не замечать происходящее вокруг. Она добавила, что и свою жизнь не считает счастливой, пояснив, что в современном мире слишком много причин для тревоги.
Это не первое громкое высказывание знаменитости. Ранее она осуждала присоединение Крымского полуострова к РФ и выступала против проведения спецоперации. Несмотря на подобные взгляды, актриса продолжает жить в Москве и остается яркой звездой отечественного кинематографа.
За последние годы знаменитость пережила тяжелые испытания – из-за проблем со здоровьем ей пришлось перенести две операции, одна из которых осложнилась инфекцией. Тем не менее, легендарная артистка уверяет, что не собирается сдаваться и просит не верить слухам о ее плохом самочувствии.
