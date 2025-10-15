Звезду "Голоса" убили и продали на органы

Фото: www.unsplash.com
Страшная трагедия поразила публику

Жуткая история потрясла Белоруссию – 26-летняя Вера К., бывшая участница проекта "Голос", погибла в Мьянме, куда ее вывезли обманом. По данным журналистов, девушка мечтала о модельной карьере в Таиланде, но стала жертвой преступников, торговавших людьми и органами.

Вера родом из Минска. В интернете она нашла заманчивое объявление – работа моделью в Таиланде с обещанием высокого дохода и проживанием за счет работодателя. Девушка поверила предложению и отправилась в Бангкок, надеясь начать жить сладкой жизнью.

Однако по прибытию ее обманули – вместо фотосессий Веру вывезли через границу в Мьянму, где заставили работать в скам-центре. Там девушек вынуждают общаться с мужчинами на сайтах знакомств, выманивая у них деньги под видом инвестиций.

В начале октября Вера перестала выходить на связь. Родные забили тревогу, но вскоре им позвонили неизвестные и сообщили страшную новость: девушку продали на органы, а ее тело впоследствии кремировали.

Эта трагедия – не первый случай. Ранее из Мьянмы удалось спасти 24-летнюю россиянку из Забайкалья, которую также заманили обещаниями модельной карьеры в Таиланде. После прибытия ее "оценили" как непригодную для модельного бизнеса и перепродали в рабство.

Ранее стало известно о смерти звезды российских телесериалов.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
