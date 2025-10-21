Состояние онкобольного Карла III серьезно ухудшилось

Монарх постепенно проигрывает в борьбе с онкологией

Британский король Карл III пытается держаться на публике, несмотря на то, что его состояние ухудшается. Его борьба с онкологией протекает значительно хуже, чем он показывает публике, поэтому принцу Уильяму приходится брать на себя все больше королевских обязанностей.

"Король серьезно болен, но полон решимости продолжать. Он измотан, но не остановится. Он верит, что служение стране – его призвание, и будет продолжать в том же духе столько, сколько сможет", – заявил королевский помощник.

На фоне ухудшения здоровья Карл III поспешил лишить принца Эндрю титулов из-за скандала с Эпштейном. Вместе со старшим сыном они выступили единым фронтом против родственника, оказав на него давление и побудив принять это решение, чтобы защитить монархию от удара.

Сейчас Уильям готовится к тому, что может стать королем Британии раньше, чем ожидал, поскольку состояние отца с каждым днем становится все хуже.

Ранее стало известно, что в Королевском дворце паника из-за состояния Карла III.