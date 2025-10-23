Фигуристке Евгении Медведевой потребовалась серьезная операция на обе ноги

Спортсменку ждут тяжелые испытания

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что ей предстоит непростая операция сразу на обе ноги. По словам спортсменки, она давно страдает из-за деформации стоп, возникшей после многих лет тренировок и соревнований.

Фигуристка призналась, что ей поставлен диагноз, который не позволяет вести активный образ жизни. Любое долгое хождение или бег вызывают боль. Девушка отметила, что долго не могла решиться на хирургическое вмешательство, но теперь другого выхода просто нет.

Она объяснила, что причиной проблем стал ярко выраженный вальгус. Помимо последствий спорта, у нее есть и врожденная особенность – разница в длине ног почти три сантиметра. Из-за этого Евгения с детства вынуждена носить стельку только на одной ноге, чтобы хоть немного выровнять нагрузку.

Ранее фигуристка уже перенесла несколько медицинских процедур. Она сделала ринопластику, чтобы исправить последствия травмы носа, полученной во время тренировок в Канаде, и установила виниры, поскольку из-за остеопороза зубы стали хрупкими.

Сейчас 25-летняя Евгения редко выходит на лед, но не теряет оптимизма. Она участвует в телевизионных проектах, следит за здоровьем и занимается личной жизнью. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

