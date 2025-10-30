С легенды "Что? Где? Когда?" Аскерова* взыскали иноагентский штраф

Легенду "Что? Где? Когда?" строго наказали в России
Ровшан Аскеров*. Кадр: шоу "Что? Где? Когда?"
Интеллектуал давно показал свое истинное лицо

Легенду знаменитого интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* строго наказали в России. Судебные приставы взыскали со знаменитости штрафные санкции в размере 40 тысяч рублей. После этого общий долг беглой звезды сократился с 130 до 90 тысяч рублей, следует из материалов исполнительных производств.

Ранее эрудит трижды был оштрафован одним из московских судов за несоблюдение требований законодательства об иноагентах – в частности, за непредоставление отчетности и отсутствие соответствующей маркировки.

По данным службы судебных приставов, два исполнительных производства – на общую сумму 90 тысяч рублей – остаются в силе, поскольку выплаты не были произведены в установленный срок.

Весной мужчина был объявлен в уголовный розыск, а в "черный перечень" иноагентов беглец попал еще в конце 2022 года. Поводом для общественного возмущения стали его высказывания о гибели мирных жителей в Белгороде: в интервью он заявил, что не испытывает сочувствия к пострадавшим и не против, чтобы удары наносились хоть по детским площадкам. Россияне реагировали на жуткие откровения волной критики.

*признан в РФ иностранным агентом, включен в перечень террористов и экстремистов

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
