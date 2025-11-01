JONY рассказал, что его музыка выводит слушателей из депрессии

Некоторым мелодия помогла сохранить жизнь

Популярный российский певец JONY рассказал, что не раз получал от слушателей письма, которые трогали его до глубины души. Люди признавались знаменитости, что его песни помогли им выйти из депрессии, пережить тяжелые периоды или даже отказаться от страшных мыслей покинуть этот мир.

"Мне писали, что моя музыка выводит людей из состояния депрессии", – рассказал музыкант.

В интервью женскому журналу "Клео.ру" артист признался, что такие душещипательные истории дают ему силы продолжать заниматься музыкой, несмотря на усталость и мысли о том, что можно переключиться на какую-то другую сферу.

JONY отметил, что слушателя нельзя обмануть – публика чувствует, когда исполнитель поет от сердца, а когда лицемерит ради выбранной роли. Поэтому он старается писать только о том, что трогает его самого.

"Для меня самое важное: чтобы песни, которые я исполняю, "заходили", в первую очередь мне самому", – подчеркнул певец.

Он признался, что иногда накатывает желание все бросить: "Все, перестану писать музыку, стану поваром". Но стоит открыть сообщения от поклонников, как сомнения проходят.

"Нет ничего круче, чем видеть эмоции людей, когда они слышат твои песни и получать обратную связь в виде благодарности. Хочется сразу писать еще!" – добавил артист.

Популярный музыкант не скрывает, что способен прослезиться от сильного голоса или проникновенной мелодии. Особенно его трогает голос Адель, ее тембр певец назвал "нереальным".