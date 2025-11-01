Сын Краско заявил, что молодая сиделка тратила на себя деньги покойного отца

Наследник актера обрушился с претензиями на его помощницу

Народный артист РФ Иван Краско скончался в Петербурге ещё в августе 2025 года, не успев дожить до 90 лет. В последние годы он жил с сиделкой Дарьей: этот факт породил слухи о корысти работницы. К примеру, сын артиста Федор считает, что Дарья втиралась в доверие к членам семьи и распоряжалась деньгами покойного ныне актера по собственному усмотрению.

Федор утверждает, что Дарья изначально была лишь поклонницей Ивана Ивановича, как и ее родители. После расставания актера с Натальей Шавель стала чаще появляться у них дома, совершенно не заботясь о том, чтобы предупредить хозяев. Ее заботу Федор считает навязанной.

Позднее работница начала ездить с родными на дачу. А затем и сам Иван Краско начал у нее гостить, после чего начал там жить.

За финансами родные не следили. Дарья все сообщала разную информацию. Кому-то, утверждает сын актера, говорила, что денег у них нет – затем сердобольные актеры из "Комиссаржевки" присылали ей деньги.

А матери Федора Наталье Николаевне Дарья заявила, что средства у них имеются – в доказательство предъявила фото с конвертом, полным купюр. Правда, как утверждает, сиделка потратила эти деньги на свою операцию.

Родственники вспоминают, что покойный артист получал зарплату в театре в районе 50-70 тысяч рублей, и пенсию примерно в таком же размере. Однако средства куда-то исчезали. Данных по расходам от Дарьи "в открытую" никто не видел.

У работницы осталась зарплатная карта Краско после его смерти. Дарья, утверждает сын артиста, сняла с нее 25 тысяч рублей. В ситуации разбирался директор покойного – 15 тысяч семья от нее дождалась.

"Сказала, что больше нет. Это какая-то клоунада", – возмущается Федор.

Экс-супруга покойного Наталья Вяль также обвиняла Дарью в обмане семьи. Сообщалось, что сиделка собирала средства со всех для лечения Краско – эти деньги и пошли на ее медпроцедуры.