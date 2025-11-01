Сын Краско заявил, что молодая сиделка тратила на себя деньги покойного отца

Втерлась в доверие ради денег: сын Краско обрушился с претензиями к сиделке отца
Фото: teatrvfk.ru
Наследник актера обрушился с претензиями на его помощницу

Народный артист РФ Иван Краско скончался в Петербурге ещё в августе 2025 года, не успев дожить до 90 лет. В последние годы он жил с сиделкой Дарьей: этот факт породил слухи о корысти работницы. К примеру, сын артиста Федор считает, что Дарья втиралась в доверие к членам семьи и распоряжалась деньгами покойного ныне актера по собственному усмотрению.

Федор утверждает, что Дарья изначально была лишь поклонницей Ивана Ивановича, как и ее родители. После расставания актера с Натальей Шавель стала чаще появляться у них дома, совершенно не заботясь о том, чтобы предупредить хозяев. Ее заботу Федор считает навязанной.

Позднее работница начала ездить с родными на дачу. А затем и сам Иван Краско начал у нее гостить, после чего начал там жить.

За финансами родные не следили. Дарья все сообщала разную информацию. Кому-то, утверждает сын актера, говорила, что денег у них нет – затем сердобольные актеры из "Комиссаржевки" присылали ей деньги.

А матери Федора Наталье Николаевне Дарья заявила, что средства у них имеются – в доказательство предъявила фото с конвертом, полным купюр. Правда, как утверждает, сиделка потратила эти деньги на свою операцию.

Родственники вспоминают, что покойный артист получал зарплату в театре в районе 50-70 тысяч рублей, и пенсию примерно в таком же размере. Однако средства куда-то исчезали. Данных по расходам от Дарьи "в открытую" никто не видел.

У работницы осталась зарплатная карта Краско после его смерти. Дарья, утверждает сын артиста, сняла с нее 25 тысяч рублей. В ситуации разбирался директор покойного – 15 тысяч семья от нее дождалась.

"Сказала, что больше нет. Это какая-то клоунада", – возмущается Федор.

Экс-супруга покойного Наталья Вяль также обвиняла Дарью в обмане семьи. Сообщалось, что сиделка собирала средства со всех для лечения Краско – эти деньги и пошли на ее медпроцедуры. 

Источник: "КП-Петербург" ✓ Надежный источник
По теме

Новый кровавый план Киева против России раскрыт: в ФРГ выложили подробности

Власти Незалежной не собираются останавливаться на достигнутом

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей