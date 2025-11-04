Высоцкая рассказала, без чего не может жить в браке с Кончаловским

Артистку тянет к супругу-режиссеру из-за его личностных качеств

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что лишь с годами приобрела умение прощать людей. А в браке с режиссером Андреем Кончаловским она стала сдержаннее: в противном случае, признается артистка, она могла бы многих "прожевать и выплюнуть".

52-летняя Юлия поясняет: ей жизненно важно смотреть на партнера снизу вверх и чувствовать восхищение. К человеку Высоцкой необходимо тянуться – от этого она становится лучше. А супруг не только заставляет собой восхищаться, но и отвечает взаимностью: отдает сам много любви и заботы.

"Я не знаю, как без этого жить. Я понимаю, что, наверное, мужчины редко такими бывают", – откровенничает Юлия.

Не каждый, напомнила актриса, способен выразить свои чувства с помощью слов. Кто-то говорит на языке поступков, другие могут выразить внимание с помощью подарков. А третьи действительно могут быть для партнёра buddy.

"Но когда это все вместе, плюс еще и еще многое, это здорово", – считает телеведущая.

