Высоцкая рассказала, без чего не может жить в браке с Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что лишь с годами приобрела умение прощать людей. А в браке с режиссером Андреем Кончаловским она стала сдержаннее: в противном случае, признается артистка, она могла бы многих "прожевать и выплюнуть".
52-летняя Юлия поясняет: ей жизненно важно смотреть на партнера снизу вверх и чувствовать восхищение. К человеку Высоцкой необходимо тянуться – от этого она становится лучше. А супруг не только заставляет собой восхищаться, но и отвечает взаимностью: отдает сам много любви и заботы.
"Я не знаю, как без этого жить. Я понимаю, что, наверное, мужчины редко такими бывают", – откровенничает Юлия.
Не каждый, напомнила актриса, способен выразить свои чувства с помощью слов. Кто-то говорит на языке поступков, другие могут выразить внимание с помощью подарков. А третьи действительно могут быть для партнёра buddy.
"Но когда это все вместе, плюс еще и еще многое, это здорово", – считает телеведущая.
Ранее наследница режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская объявила о разводе с 31-летним Никитой Кузьминым.
