Дочь Кончаловского подала на развод

Грандиозный развод в семье Кончаловских: названа причина
Фото: www.unsplash.com
Еще одна красивая пара распалась

Наследница знаменитого режиссера Егора Кончаловского и популярной актрисы Любови Толкалиной – 24-летняя Мария Михалкова-Кончаловская – объявила о разрыве со своим экс-возлюбленным, 31-летним Никитой Кузьминым. Девушка подала заявление на расторжение брака, поставив точку в пятилетних отношениях.

Звездная наследница призналась, что решение об окончательном разрыве они приняли вместе и без конфликтов. По ее словам, ранний брак оказался относительно недолговечным, и со временем стало ясно, что их пути расходятся. Она призналась, что этот союз просто исчерпал себя, добавив, что к разводу молодые люди пришли спокойно и осознанно.

Звезда рассказала, что в последние годы отношения постепенно начали меняться. Ее мужчина часто уезжал в командировки и даже подумывал о переезде за границу, чего она категорически не хотела. Постепенно между ними стали расти разногласия во взглядах и ценностях.

Михалкова-Кончаловская подчеркнула, что они с мужем прожили прекрасные годы, были красивой и гармоничной парой, но в какой-то момент поняли, что дальнейшая совместная жизнь невозможна. Она добавила, что между ними нет вражды – просто настало время идти дальше порознь.

К слову, ранее появились подробности развода Самойловой и Джигана.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Европарламент принял резкое решение в отношении России

Западные чиновники готовятся к возможному новому витку эскалации

Путин впервые ответил на претензии Азербайджана к России

Президент сделал несколько важных заявлений на встрече с Алиевым

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей