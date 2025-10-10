Дочь Кончаловского подала на развод

Еще одна красивая пара распалась

Наследница знаменитого режиссера Егора Кончаловского и популярной актрисы Любови Толкалиной – 24-летняя Мария Михалкова-Кончаловская – объявила о разрыве со своим экс-возлюбленным, 31-летним Никитой Кузьминым. Девушка подала заявление на расторжение брака, поставив точку в пятилетних отношениях.

Звездная наследница призналась, что решение об окончательном разрыве они приняли вместе и без конфликтов. По ее словам, ранний брак оказался относительно недолговечным, и со временем стало ясно, что их пути расходятся. Она призналась, что этот союз просто исчерпал себя, добавив, что к разводу молодые люди пришли спокойно и осознанно.

Звезда рассказала, что в последние годы отношения постепенно начали меняться. Ее мужчина часто уезжал в командировки и даже подумывал о переезде за границу, чего она категорически не хотела. Постепенно между ними стали расти разногласия во взглядах и ценностях.

Михалкова-Кончаловская подчеркнула, что они с мужем прожили прекрасные годы, были красивой и гармоничной парой, но в какой-то момент поняли, что дальнейшая совместная жизнь невозможна. Она добавила, что между ними нет вражды – просто настало время идти дальше порознь.

