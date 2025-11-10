Экс-ведущий "Дома-2" Кадони пожаловался резкие боли из-за пикантной болезни

Курс рубля
Экс-телеведущий "Дома-2" Влад Кадони отказался от съемок после проблем с копчиком, из-за которых испытывает проблемы с передвижением. Теперь экстрасенсу трудно даже сидеть и лежать. Две операции на позвоночник также не обеспечили положительный эффект.
Проблему Влад называет нерешаемой. У Кадони выявлена кокцигодиния (анокопчиковый болевой синдром), из-за которой он в один момент "перестает сидеть вообще".
Экстрасенс длительное время обходился без лечения и в принципе считал свое заболевание геморроем. Принимал лекарства и ставил свечи, однако боль возвращалась.
Только спустя год мучений экстрасенс обратился к врачу. Да и там ему не поставили оперативно правильный диагноз: гоняли от одного медика к другому. А все началось на съемках, когда он встал и испытал неприятные ощущения.
"<...> и в какой-то момент встал, а у меня резкая боль сзади в пикантном месте", – сообщил Влад.
А во время последней операции ведущему удалили треть нервных окончаний у копчика. После этой операции, признался Влад, у него начался сущий кошмар: сидеть не разрешается, а долго не полежать. Длительное время стоять на ногах тоже исключено: возвращаются боли.
Телеведущему теперь рекомендуют вообще удалить копчик. А ныне Влад живет на обезболивающих препаратах.
Ранее медики настоятельно рекомендовали 74-летнему Олегу Газманову отказаться от активности на сцене. По словам журналистов, в ходе одного из недавних обследований врачи диагностировали у музыканта коксартроз: прогрессирующую дегенерацию тазобедренного сустава.
