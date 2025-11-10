Экс-ведущий "Дома-2" Кадони пожаловался резкие боли из-за пикантной болезни

"Резкая боль сзади": экс-ведущий "Дома-2" пожаловался на пикантную болезнь
Фото: соцсети
Телеведущий не может ни сидеть, ни лежать

Экс-телеведущий "Дома-2" Влад Кадони отказался от съемок после проблем с копчиком, из-за которых испытывает проблемы с передвижением. Теперь экстрасенсу трудно даже сидеть и лежать. Две операции на позвоночник также не обеспечили положительный эффект.  

Проблему Влад называет нерешаемой. У Кадони выявлена кокцигодиния (анокопчиковый болевой синдром), из-за которой он в один момент "перестает сидеть вообще".

Экстрасенс длительное время обходился без лечения и в принципе считал свое заболевание геморроем. Принимал лекарства и ставил свечи, однако боль возвращалась.

Только спустя год мучений экстрасенс обратился к врачу. Да и там ему не поставили оперативно правильный диагноз: гоняли от одного медика к другому. А все началось на съемках, когда он встал и испытал неприятные ощущения.

"<...> и в какой-то момент встал, а у меня резкая боль сзади в пикантном месте", – сообщил Влад. 

А во время последней операции ведущему удалили треть нервных окончаний у копчика. После этой операции, признался Влад, у него начался сущий кошмар: сидеть не разрешается, а долго не полежать. Длительное время стоять на ногах тоже исключено: возвращаются боли.

Телеведущему теперь рекомендуют вообще удалить копчик. А ныне Влад живет на обезболивающих препаратах.

Ранее медики настоятельно рекомендовали 74-летнему Олегу Газманову отказаться от активности на сцене. По словам журналистов, в ходе одного из недавних обследований врачи диагностировали у музыканта коксартроз: прогрессирующую дегенерацию тазобедренного сустава.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник

