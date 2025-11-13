Женщина не раз демонстрировала ненависть к родной стране

История актрисы, когда-то популярной в России, а затем стремительно скатившейся в русофобию, получила закономерный финал. Русофобская истерика довела Яну Троянову* до приговора – женщине назначили восемь лет колонии заочно. Решение вынес Второй западный окружной военный суд.

Кроме срока в колонии, предательнице запретили администрировать сайты в течение четырех лет, а также обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Прокуратура даже настаивала на девяти годах, но суд ограничился восемью. Защита, как обычно, пытается изображать невинность и готовит жалобу, уверяя, что выходки актрисы "не надо воспринимать буквально".

Троянова* оказалась в центре уголовного дела по ряду причин. По данным надзорных органов, прошлым летом она, находясь за пределами России и старательно демонстрируя свою антироссийскую позицию, дала интервью популярному интернет-каналу.

В этом выступлении она позволяла себе омерзительные заявления, демонстрирующие ненависть к русским, и фактически оправдывала применение насилия против них. Видеозапись появилась в открытом доступе и стала прямым доказательством ее преступных призывов.

Троянова* также усугубила свое положение отказом выполнять обязанности иноагента, демонстративно игнорируя требования закона.

*признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов