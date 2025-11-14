Канделаки публично раскритиковала Шаляпина из-за огромного ценника на ТВ

"Остановитесь": Канделаки пришла в шок от ценника Шаляпина за участие на ТНТ
Фото: АГН Москва
Гендиректор ТНТ призвала певца умерить свои аппетиты

Телеведущую Тину Канделаки возмутил непозволительно высокий, на ее взгляд, ценник, который выставляет Прохор Шляпин за участие в одном из проектов. Медиаменеджер рассказала, как торговалась с певцом, который до предела задрал сумму.

Во время такого торга Тина решила позвонить Шаляпину (тот думал, что общается с ботом), чтобы договориться о скидке: как утверждает сама, не понимает, почему цена все время перебегает от 100 тысяч рублей до миллиона.

"Остановитесь, дорогие друзья, вы еще не научились тратить такие большие деньги! – высказалась Тина.

А ведь в случае скидки, обещает Канделки, ее телевизионщики сделают из певца большую звезду.

Прохор подтвердил журналистам, что в самом деле усомнился в том, что переписывается с Тиной. Поэтому, что называется, наговорил лишнего. Дело в том, что однажды мошенники так пытались вовлечь его в свои сети, написывая якобы от имени Вячеслава Муругова.

Шаляпин заверил, что готов к предложениям и может выступить даже бесплатно. Знал бы, что общается с реальным главой ТНТ – и не спорил бы.

"Это техническая ошибка. Поэтому, Тина дорогая, если что-то надо, я всегда к вашим услугам", – сообщил Прохор.

Кстати, недавно певец рассказал о мизерных гонорарах за участие в "Пусть говорят". Однако ныне он видит преимущество в том, что начинал со скромных ценников – за счет ток-шоу Шаляпин обрел популярность.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
