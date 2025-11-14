Дзюба устроил драку с Поповым после напоминания о старых "видосах"

Общение участников светского мероприятия переросло в конфликт

Футболист Артем Дзюба устроил драку с актером Павлом Поповым на одном из светских мероприятий – поводом стал комментарий артиста, который вспомнил давний скандал, имеющий отношение к действующему нападающему тольяттинского "Акрона".

Изначально беседа выглядела вполне безобидной и милой. Затем Попов вдруг попросил Дзюбу "видосы свои показать". В этот момент ситуация вышла из-под контроля.

Спортсмен довольно резко отреагировал на реплику обидчика, и разнимать их пришлось совершенно сторонним людям.

По данным СМИ, конфликт могло вызвать видео, которое стало одним из самых упоминаемых инфоповодов в 2020 году: в Сеть слили личный видеоролик с Дзюбой, который на тот момент выступал капитаном петербургского "Зенита". После утечки информации, носящей сексуальный подтекст, Дзюба пережил волну критики и насмешек.

По мнению пользователей, Попов такой репликой мог затронуть для Артема больную тему, передает женский журнал "Клео.ру".

Ни один, ни второй участник конфликта не комментировали это событие.

Ранее спортсмен решил поддержать Федора Смолова, ставшего фигурантом уголовного дела после драки в "Кофемании". Футболист ударил по лицу мужчину, после чего пострадавшие начали требовать от него деньги, чтобы закрыть глаза на проблему. Сперва тот был готов заплатить, однако, когда сумма выросла в несколько раз, заявил, что вопрос будет решаться в правовом поле.