Юлия Высоцкая впервые рассказала об усыновлении 4-летнего ребенка

"Дети не бывают чужие": Кончаловский и Высоцкая усыновили ребенка
Фото: соцсети
Актриса счастлива, наблюдая за тем, как растет малышка

Юлия Высоцкая поведала об усыновлении 4-летней девочки: решение было принято вместе с супругом Андреем Кончаловским.

Звездная пара, как оказалось, и до этого думала о детях. Высоцкая и вовсе всегда желала стать матерью пятерых наследников. И считает, что на Андрея это произвело впечатление. Правда, на Марии и Петре все остановилось.

Однако супруги нередко задумывались об усыновлении. И они стали родителями Сони, которой всего четыре года. Юлия признается, что не желает прятать ребенка – но намерена оградить его от "странных проявлений" из-за соцсетей. Усыновили Соню, когда той было всего девять дней отроду. 

"Дети не бывают чужими. Кому-то везет и дети рождаются – счастье какое!", – откровенничает Высоцкая в интервью с Лаурой Джугелией.

52-летнияя Юлия считает себя спокойной и рассудительной мамой. Меньше пытается вылепить что-то из Сони – больше наблюдает за ней и удивляется, очаровываясь малышкой.

Самому старшему ребенку супругов, Марии, 26 лет. Однако больше десяти лет она находится в коме из-за страшного ДТП на юге Франции. Петр же непубличный человек, учится на Московском архитектурном институте.

Ранее актриса призналась, что в браке с Кончаловским научилась сдержанности, без которой могла бы многих "прожевать и выплюнуть", поэтому ей необходимо постоянное восхищение партнером. А супруг, между тем, постоянно дает ей возможность собой восхищаться. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

