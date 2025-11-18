Актриса из США Эль Фаннинг назвала фильм Кончаловского худшим в своей карьере

Актриса из США сгорела от стыда после съемок в фильме Кончаловского
Андрей Кончаловский. Фото: АГН Москва
Звезде до сих пор неловко вспоминать тот эпизод из своей жизни

27-летняя американская актриса Эль Фаннинг в одном из недавних подкастов призналась, что картиной с максимально низким рейтингом в ее фильмографии оказался "Щелкунчик и Крысиный король", снятый Андреем Кончаловским.

В момент съемок Эль была в девятилетнем возрасте. Однако ей до сих пор неловко вспоминать свою роль в рождественской сказке, которой Rotten Tomatoes дает 0% "свежести".

"Я была ребенком и к этому отношения не имею", – отрезала актриса.

Фаннинг раскритиковала картину за трехмерную компьютерную анимацию и странности в интерпретации сюжета. И даже звездный состав, отметила актриса, не спас работу Кончаловского от провала.

Эль сыграла в киносказке Мэри, отправившуюся в волшебную страну. А в роли Снежной Феи снялась супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.

Ранее жена российского режиссера призналась, что вместе с Андреем они усыновили малышку, которой было на тот момент всего девять дней. Ныне Соне уже четыре года. Высоцкая заявила, что и до этого они с Кончаловским задумывались о детях, однако на Марии и Петре все остановилось.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

